Ministerul Economiei nu renunță la exploatarea magneziului de la Rășinari: Ministrul vrea să discute cu primarul după referendum

Ministerul Economiei susține în continuare valorificarea resurselor de magneziu de la Rășinari, în ciuda opoziției exprimate de localnici la referendumul de duminică. Ministrul Daniel Zamfir consideră că România trebuie să accelereze exploatarea materiilor prime critice și anunță că vrea să discute cu primarul Bogdan Bucur despre situația din comună. Declarațiile vin după ce 98,43% dintre voturile valabil exprimate la referendum au fost împotriva exploatărilor miniere.

Proiectul carierei de magneziu de pe Valea Dobra, contestat de locuitorii din Rășinari, rămâne în atenția autorităților centrale. Într-un interviu acordat Radio România Actualități, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a vorbit despre necesitatea valorificării zăcămintelor de materii prime critice din România și a făcut referire directă la situația din comuna sibiană.

„România are un potențial uriaș, mai ales în zona materiilor critice, fie că mă refer la grafit, la magneziu, la wolfram, nichel și așa mai departe, sunt o serie de materii critice. Trebuie să accelerăm procesul de extracție și de valorificare a acestora”, a declarat ministrul, potrivit Radio România Actualități.

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Poziția exprimată de ministru nu reprezintă însă o nouă autorizație pentru cariera de la Rășinari și nici o decizie prin care exploatarea ar putea începe imediat. Investitorul trebuie să obțină în continuare avizele și autorizațiile prevăzute de lege.

Ministrul vrea să afle ce s-a întâmplat la Rășinari

Daniel Zamfir a recunoscut că proiectul întâmpină opoziția comunității locale și a anunțat că intenționează să discute cu primarul comunei, Bogdan Bucur.

„Este o situație acolo la Rășinari cu privire la referendumul local prin care cetățenii s-au opus. Eu vreau să discut cu primarul de acolo, să vedem ce s-a întâmplat, cum s-a pus problema în legătură cu această exploatare”, a spus ministrul.

Oficialul a insistat asupra importanței exploatării și prelucrării materiilor prime în România, cu respectarea cerințelor de mediu. Acesta a vorbit și despre necesitatea unor campanii de informare în comunitățile unde sunt propuse investiții miniere.

Ministrul nu a anunțat un calendar pentru proiectul de pe Valea Dobra și nici măsuri concrete în urma referendumului. Deocamdată, rămâne de văzut dacă discuția cu primarul Rășinariului va avea loc și ce concluzii vor rezulta.

Cadre din filmările furnizate redacției

Aproape 99% dintre votanți au respins exploatările miniere

Declarațiile ministrului vin după referendumul organizat duminică, 8 noiembrie, la Rășinari, unde locuitorii au fost întrebați dacă sunt de acord cu orice exploatare minieră pe teritoriul comunei.

Rezultatul a fost categoric. Din cele 2.229 de voturi valabil exprimate, 2.194 au fost împotriva exploatărilor miniere și numai 35 în favoarea acestora. Alte 15 voturi au fost nule.

Astfel, 98,43% dintre voturile valabile au fost pentru varianta „NU”. La urne s-au prezentat 2.244 de persoane, reprezentând 50,64% dintre alegătorii înscriși pe listele permanente.

Referendumul a îndeplinit condițiile legale de validare, iar rezultatul consemnează oficial opoziția comunității față de exploatările miniere.

Votul are însă caracter consultativ în raport cu deciziile autorităților naționale și nu anulează automat licența de exploatare obținută de companie.

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Compania MPI Magnesium analizează rezultatul referendumului

Declarațiile ministrului vin la numai o zi după ce Ora de Sibiu a obținut prima reacție a companiei Mineral Proiect Invest (MPI Magnesium), care dezvoltă proiectul carierei de magneziu.

Radu Petrescu, reprezentantul societății, a transmis că investitorul va analiza rezultatul referendumului înainte de a decide ce va face în continuare.

Sursa foto: mpimagnesium.com

„Vom analiza rezultatele în contextul actual al proiectului și vom reveni cu o concluzie după ce ne vom consulta cu echipa. Trebuie să avem o discuție internă pentru a evalua situația și pentru a stabili pașii următori”, a declarat Radu Petrescu pentru Ora de Sibiu.

Acesta a recunoscut că amploarea opoziției față de investiție a fost neașteptată.

„Recunoaștem că nu ne-am așteptat la o asemenea campanie împotriva proiectului în mediul online, nici la amploarea și intensitatea pe care aceasta le-a atins pe rețelele sociale”, a mai spus reprezentantul companiei.

MPI Magnesium nu a anunțat retragerea proiectului, dar nici nu a prezentat o nouă decizie după referendum.

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Primăria Rășinari a respins deja un document cerut de investitor

Opoziția administrației locale față de proiect nu a început odată cu referendumul.

Pe 3 noiembrie, primarul Bogdan Bucur a anunțat că Primăria Rășinari a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru investiția propusă de Mineral Proiect Invest. Solicitarea fusese depusă pe 23 septembrie, iar documentul a fost ridicat de companie pe 30 octombrie.

„Certificatul de urbanism a fost emis cu un răspuns negativ, motivat de faptul că obiectivul de investiții solicitat NU poate fi realizat în contextul demersului juridic aflat în desfășurare privind organizarea referendumului local din data de 08.11.2026, conform HCL nr. 87 din 30.09.2026”, a transmis atunci primarul.

Edilul a invocat și necesitatea protejării patrimoniului natural și turistic al comunei. MPI a anunțat la momentul respectiv că analizează situația.

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Investiție de peste 400 de milioane de euro. Probleme și cu amplasamentul uzinei

Proiectul MPI Magnesium presupune exploatarea rocilor bogate în magneziu din perimetrul Valea Dobra, pe teritoriul comunei Rășinari, și prelucrarea acestora într-o uzină industrială.

Compania a obținut în septembrie 2026 licența de concesiune pentru exploatare, aprobată prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie și publicată în Monitorul Oficial pe 7 septembrie.

Potrivit estimărilor prezentate de investitor, zăcământul ar avea peste 50 de milioane de tone de rocă. Investiția în carieră este evaluată la aproximativ 25 de milioane de euro, iar întregul proiect industrial, inclusiv uzina de procesare, ar putea ajunge la circa 425 de milioane de euro.

Planurile inițiale prevedeau construirea uzinei la Săliște. Consiliul Local a respins însă, la sfârșitul lunii septembrie, solicitarea de concesionare a aproximativ 10 hectare de teren pentru această investiție. Compania a anunțat ulterior că analizează alte amplasamente în zona Sibiului.

Fotografie generică generată cu Inteligența Artificială

Proiectul a provocat proteste la Rășinari, Săliște și Sibiu. Localnicii au reclamat posibile efecte asupra mediului, surselor de apă, peisajului și turismului. În dezbaterea publică au apărut și întrebări privind prezența unor minerale periculoase în rocile din zonă.

MPI Magnesium susține că analizele efectuate pe probele studiate nu au identificat minerale azbestiforme și că investiția poate fi realizată cu respectarea cerințelor de mediu. Impactul efectiv al exploatării urmează să fie evaluat în cadrul procedurilor de autorizare.

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Licența există, dar cariera nu poate fi deschisă fără alte autorizații

În discuția despre viitorul exploatării a intervenit luni și europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță. Acesta a transmis că proiectul Valea Dobra nu figurează pe lista europeană a proiectelor strategice și a atras atenția asupra necesității evaluării impactului cumulat asupra mediului.

„Nu putem evalua astăzi doar cariera, mâine transportul și poimâine fabrica și să pierdem din vedere impactul cumulat asupra oamenilor și mediului”, a declarat Nicu Ștefănuță.

Europarlamentarul a subliniat că obținerea licenței de exploatare nu înlocuiește acordul de mediu și celelalte autorizații necesare.

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Deocamdată, viitorul exploatării de magneziu de la Rășinari rămâne incert. Ministerul Economiei susține valorificarea resurselor minerale critice, comunitatea locală a respins exploatările prin referendum, iar compania investitoare analizează rezultatul votului.

Următorul demers anunțat public este discuția pe care ministrul Daniel Zamfir intenționează să o aibă cu primarul Bogdan Bucur. Nu a fost comunicată însă o dată pentru această întâlnire și nici o decizie nouă privind începerea exploatării de pe Valea Dobra.

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