Pe scurt: Minivacanța ține între 28 noiembrie și 1 decembrie 2026. Cine lucrează în zilele de sărbătoare primește, potrivit Codului muncii, zile libere în următoarele 30 de zile sau un spor de cel puțin 100% la salariul de bază.

Elevii și majoritatea angajaților vor avea patru zile libere la sfârșitul lunii noiembrie, de sâmbătă, 28 noiembrie, până marți, 1 decembrie, pentru că cele două sărbători legale, Sfântul Andrei și Ziua Națională, cad anul acesta luni și marți.

Cursurile se reiau miercuri, 2 decembrie, potrivit publicației de educație Edupedu.ro.

Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, sunt zile libere legale, prevăzute de Codul muncii. Pentru că vin imediat după weekend, minivacanța începe sâmbătă.

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Cine lucrează și ce primește

Nu toți salariații stau acasă. În spitale, în restaurante și în unitățile unde activitatea nu poate fi întreruptă, oamenii lucrează și în zilele de sărbătoare.

Codul muncii le dă acestor angajați zile libere în următoarele 30 de zile. Dacă angajatorul nu le poate acorda timp liber, ei primesc pentru munca din ziua de sărbătoare un spor de cel puțin 100% din salariul de bază.

Minivacanța la Sibiu

Cei care rămân acasă vor găsi deschis Târgul de Crăciun din Piața Mare, care funcționează între 13 noiembrie și 3 ianuarie 2027, cu intrare liberă. Detaliile sunt în articolul despre noutățile ediției 2026 a Târgului de Crăciun din Sibiu.

Pentru schiori, prima zi a minivacanței coincide cu data anunțată în octombrie pentru începutul sezonului: Păltiniș Arena deschide sezonul de schi pe 28 noiembrie, cu tarife mai mari decât anul trecut.

După minivacanță, elevii mai au trei săptămâni de școală. Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie 2026 și durează până pe 10 ianuarie 2027.

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