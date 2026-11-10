Pe scurt: Modernizarea Drumului Loviștei ar urma să îmbunătățească accesul la rețeaua națională pentru patru comune. Autoritățile anunță că asfaltarea va continua pe măsură ce avansează lucrările.

Primul strat de asfalt a fost turnat în comuna Boișoara din județul Vâlcea, pe DJ 703H – Drumul Loviștei, potrivit Radio România. Autoritățile locale precizează că asfaltarea drumului în comună a fost așteptată 35 de ani.

Pe sectorul Boișoara, lucrările la platforma drumului au ajuns la etapa turnării asfaltului. Intervențiile vor continua și pe celelalte sectoare, în funcție de avansul lucrărilor. „Tot Drumul Loviștei se va asfalta pe măsură ce vor avansa lucrările”, se arată în anunțul autorităților.

Ora de Sibiu a scris, în august 2025, despre începerea modernizării Drumului Loviștei, alternativă de ocolire pentru Valea Oltului. Investiția era estimată la aproximativ 35 de milioane de euro.

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Modernizarea șoselei ar urma să le asigure locuitorilor din Boișoara, Perișani, Titești și Câineni un acces mai rapid și mai sigur la rețeaua națională de drumuri.

Autoritățile locale văd în aceste lucrări și o oportunitate pentru economia zonei, prin atragerea mai multor vizitatori și dezvoltarea agroturismului în Țara Loviștei.

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