Pe scurt: Negocierile trilaterale Ucraina–SUA–Rusia au început marți la Abu Dhabi și continuă miercuri. Delegația Kievului e condusă de Rustem Umerov, cea a Moscovei de Vladimir Medinski, iar SUA sunt reprezentate de Steve Witkoff și Jared Kushner. Europenii sunt la Abu Dhabi, dar nu participă la discuțiile directe.

Delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au început marți, 10 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, prima rundă de negocieri trilaterale din februarie încoace. Prima zi e dedicată garanțiilor de securitate, iar miercuri sunt programate discuțiile despre teritorii.

Delegația Kievului este condusă de Rustem Umerov, șeful serviciului de informații externe, potrivit AGERPRES. Din ea fac parte și Kirilo Budanov, șeful Biroului președintelui Volodimir Zelenski, și David Arahamia, liderul grupului parlamentar al partidului prezidențial Slujitorul Poporului. Delegația Rusiei, de 11 persoane, e condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski și îi include pe adjuncții ministrului de Externe Serghei Riabkov și Mihail Galuzin și pe șeful informațiilor militare, Igor Kostiukov. SUA sunt reprezentate de emisarii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Ce se discută în cele două zile

În prima zi, negociatorii se concentrează pe garanțiile de securitate care ar trebui să împiedice reluarea războiului după un eventual armistițiu, au declarat oficiali americani citați de HotNews. Printre variante s-ar putea afla un angajament de apărare după modelul articolului 5 din Tratatul NATO, care prevede că un atac asupra unui membru e considerat atac asupra tuturor. Sesiunea de miercuri e dedicată chestiunilor teritoriale.

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Umerov a spus că prioritățile Kievului sunt oprirea luptelor, garanții de securitate credibile după război, refacerea economiei Ucrainei și măsurile umanitare, notează Adevărul. Budanov a pus accentul pe întoarcerea prizonierilor de război și a publicat dimineață o fotografie cu delegația ucraineană, însoțită de mesajul: „Ne așteaptă un drum lung și multă muncă grea.”

Moscova vede altfel miza. O sursă din delegația rusă a declarat pentru Reuters că obiectivul principal al discuțiilor este o nouă arhitectură de securitate pentru întreaga Europă, iar încheierea conflictului din Ucraina ar fi doar o parte a acesteia.

Europenii, la Abu Dhabi, dar nu la masa principală

Consilieri din Marea Britanie, Franța și Germania, alături de reprezentanți ai Italiei, NATO și Comisiei Europene, au venit la Abu Dhabi și s-au întâlnit cu delegația ucraineană și cu emisarii americani înainte de negocieri. „Ne aliniem pozițiile și ne coordonăm pașii înaintea următoarei runde de negocieri”, a transmis Umerov după întâlnire. Europenii nu participă însă la discuțiile directe cu Rusia: purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că oficialii europeni nu vor fi prezenți.

Potrivit Politico, citat de Adevărul, Witkoff și Kushner ar vrea ca la următoarea rundă europenii să participe pe deplin. Liderii UE urmează să discute subiectul la un summit informal la Dublin, la finalul săptămânii.

Discuția despre securitatea europeană e sensibilă pentru estul continentului, inclusiv pentru România, aflată pe flancul estic al NATO. Statele est-europene membre ale Alianței se opun oricărei reduceri a forțelor NATO de pe teritoriul lor, notează HotNews.

Teritoriile, punctul care a blocat discuțiile

Procesul s-a blocat în februarie, după ce Rusia a cerut ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv centura de fortificații din Donețk, potrivit Reuters. AGERPRES amintește că pauza de nouă luni a venit și pe fondul războiului SUA și Israelului cu Iranul. Președintele rus Vladimir Putin cere în continuare aproximativ 20% din regiunea Donețk, pe care armata sa nu a reușit să o cucerească. Ucraina a propus încă din martie 2025 un armistițiu imediat și necondiționat pe actuala linie a frontului, ofertă pe care o menține.

Reuters a relatat luni că, în discuții private, ambele părți au arătat o oarecare disponibilitate pentru un compromis privind un posibil schimb de teritorii, deși public își păstrează pozițiile ferme.

Noua încercare de mediere a început în septembrie, cu discuții despre stimulente economice pentru Rusia, inclusiv ridicarea sancțiunilor pe exporturile de motorină, ceea ce a nemulțumit Kievul. Citește și: Acordul Trump-Putin pentru motorină rusească se împotmolește: două petroliere și-au schimbat brusc ruta

Ce așteptări există

Casa Albă și-a exprimat un optimism prudent, iar Washingtonul urmărește mai degrabă menținerea dialogului decât un armistițiu imediat, potrivit Adevărul. Ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, a spus că Zelenski e dispus să se întâlnească oriunde cu Putin, cu excepția Moscovei, pentru că „fără un summit la cel mai înalt nivel, un progres politic este puțin probabil”. Mulți analiști nu se așteaptă la rezultate importante înainte de primăvară.

Înaintea negocierilor, ambele tabere și-au intensificat atacurile. Rusia a lansat 36 de rachete balistice în noaptea de sâmbătă spre duminică, a anunțat Zelenski, iar compania de energie DTEK spune că aproximativ 600.000 de oameni din centrul Ucrainei au rămas fără curent. Ucraina, la rândul ei, lovește rafinării și alte instalații petroliere rusești.

Runda de la Abu Dhabi fusese anunțată de SUA pe 3 noiembrie, la două luni după ce Putin începuse discuțiile cu emisarii lui Trump la Kremlin.

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