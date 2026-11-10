Pe scurt: Compania energetică din Grecia și-a lansat oficial prezența în România. Natalia Intotero leagă investițiile anunțate de noi locuri de muncă și cere respectarea naturii și a biodiversității.

România urmează să beneficieze de investiții de 1,3 miliarde de euro pentru dezvoltarea energiei regenerabile până în 2030, a anunțat Natalia Intotero, ministra Mediului, potrivit Mediafax.

Anunțul a fost făcut după participarea sa la evenimentul de lansare a HELLENiQ Renewables, o companie energetică din Grecia.

Evenimentul a avut loc luni, 9 noiembrie 2026. Natalia Intotero s-a întâlnit cu Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY, grup energetic din Grecia, prezent la lansarea oficială a HELLENiQ Renewables în România.

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În mesajul publicat pe Facebook după eveniment, ministra a precizat valoarea și termenul investițiilor anunțate: „1,3 miliarde de euro până în 2030, investiții anunțate pentru dezvoltarea energiei regenerabile în țara noastră. O veste bună pentru economia României, pentru noi locuri de muncă și pentru consolidarea independenței energetice!”

Intotero a subliniat că investițiile în sectorul energetic verde trebuie să respecte natura și biodiversitatea, alături de obiectivele de dezvoltare economică.

„Ca ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, susțin investițiile care aduc dezvoltare economică, dar și respect pentru natură și biodiversitate. Avem nevoie de energie curată, de investiții responsabile și de rezultate concrete pentru oameni!”, a transmis Natalia Intotero.

Ministra a salutat și consolidarea relației dintre cele două țări prin aceste investiții: „Mă bucur că parteneriatul dintre România și Grecia se consolidează prin proiecte de asemenea anvergură”.

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