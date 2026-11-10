Pe scurt: Nu toate pierderile unei greve sunt definitive: fabricile pot recupera producția, dar o cameră de hotel rămasă goală nu mai poate fi vândută retroactiv. O simulare bazată pe date Eurostat compară impactul unei zile de protest în economiile europene.

O grevă generală de 24 de ore ar putea costa economia Germaniei aproximativ 2,5 miliarde de euro, potrivit unei simulări bazate pe date Eurostat.

Același calcul indică pentru România un impact teoretic de aproximativ 208 milioane de euro, relatează Mediafax.

Comparația publicată de Euronews marți, 10 noiembrie 2026, precedă greva generală programată în Spania miercuri, 11 noiembrie 2026. Cele două mari confederații sindicale, CCOO și UGT, au convocat prima acțiune comună de acest tip din 2012. Protestul are loc cu 18 zile înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 29 noiembrie 2026. Sindicatele cer salarii care să țină pasul cu prețurile, locuințe accesibile și servicii publice mai bune.

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Pentru a compara economiile, Euronews a folosit o metodă simplificată: produsul intern brut anual al fiecărei țări este împărțit la 365 de zile. Calculul presupune apoi că o grevă la care participă 20% dintre angajați reduce cu aproximativ 20% activitatea economică a zilei respective.

În acest scenariu, Germania ar înregistra cel mai mare impact, de 2,5 miliarde de euro. Franța ar urma cu 1,6 miliarde de euro, iar Italia cu 1,2 miliarde. Pentru Spania, costul teoretic ar fi de aproximativ 930 de milioane de euro. Belgia ar ajunge la 350 de milioane, iar Portugalia la 170 de milioane.

Diferențele reflectă în primul rând dimensiunea economiilor, nu intensitatea protestelor. Simularea presupune aceeași participare în fiecare țară, deși grevele afectează diferit transporturile, industria și serviciile publice.

Calculul pentru România indică un impact teoretic de 208 milioane de euro

România nu apare în comparația prezentată de Euronews, însă aceeași formulă poate fi aplicată folosind datele Eurostat. Produsul intern brut al României a fost de aproximativ 380 de miliarde de euro în 2025, potrivit datelor publicate de institutul european de statistică.

Împărțită la 365 de zile, această valoare înseamnă o producție economică medie de aproximativ 1,04 miliarde de euro zilnic. Dacă 20% din activitatea unei zile ar fi afectată de o grevă, rezultatul ar fi de aproximativ 208 milioane de euro.

Suma reprezintă un calcul realizat prin aplicarea metodologiei Euronews la datele României, nu o estimare oficială a costului unei greve.

Impactul real ar depinde de numărul participanților, sectoarele în care se întrerupe activitatea și posibilitatea recuperării producției în zilele următoare.

Experiența Franței arată că o parte importantă a activității economice poate fi recuperată. Potrivit Băncii Franței, protestele împotriva reformei pensiilor din martie și aprilie 2023 au redus creșterea economică din primul trimestru cu aproximativ 0,1 puncte procentuale. În trimestrul următor, economia a recuperat un avans comparabil.

Explicația ține de tipul activităților afectate. Unele mărfuri pot fi livrate ulterior, iar fabricile pot recupera producția prin schimburi suplimentare.

Alte pierderi sunt definitive: un hotel nu poate vinde retroactiv o cameră rămasă liberă, iar un zbor anulat poate însemna venituri nerecuperate. Angajații aflați în grevă pot pierde, de asemenea, salariul aferent perioadei nelucrate.

Grevele din UE au atins în 2025 cea mai mare amploare după 1991

Datele preliminare ale Institutului European al Sindicatelor (ETUI) indică faptul că 2025 a fost anul cu cele mai ample greve din Uniunea Europeană după 1991. În Belgia s-au pierdut 1.354.845 de zile de muncă din cauza grevelor, echivalentul a 313 zile la fiecare 1.000 de angajați. A fost depășit astfel recordul anterior, stabilit în 1993.

Prin comparație, Germania a înregistrat aproximativ 645.000 de zile de muncă pierdute, iar Țările de Jos aproape 60.000.

În Spania, amploarea protestului de miercuri, 11 noiembrie 2026, ar putea fi estimată inițial prin consumul de electricitate. La greva generală din noiembrie 2012, cererea de energie a fost cu 11,4% sub nivelul obișnuit în primele ore ale dimineții.

Datele privind consumul pot oferi doar un indiciu despre activitatea economică întreruptă. Costul efectiv al protestului va putea fi evaluat abia după ce vor fi cunoscute participarea, sectoarele afectate și activitățile recuperate ulterior.

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