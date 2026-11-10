Pe scurt: Ce beneficii și provocări aduce refacerea pajiștilor pentru fermieri? Întâlnirea de la Râu Sadului include prezentarea rezultatelor intermediare, un ghid dedicat și o masă rotundă.

Reabilitarea pajiștilor va fi tema celei de-a cincea întâlniri a Consiliului Consultativ Local Râu Sadului, programată pentru 18 noiembrie 2026. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului MountResilience, potrivit anunțului publicat de Primăria Sadu.

Întâlnirea se va desfășura la Căminul Cultural din comuna Râu Sadului și va aborda refacerea pajiștilor ca soluție pentru adaptarea comunităților montane la schimbările climatice.

Pe agenda discuțiilor se află provocările și beneficiile pentru fermieri, precum și rezultatele intermediare ale refacerii pajiștilor. Programul include prezentarea unui ghid dedicat acestei teme și se va încheia cu o sesiune interactivă de masă rotundă.

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