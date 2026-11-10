Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus, pe 30 octombrie 2026, trimiterea în judecată a șase inculpați de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din Capitală: patru medici specialiști de Anestezie și Terapie Intensivă și două asistente medicale. Potrivit comunicatului procurorilor, preluat de Știri pe Surse, acuzațiile sunt de omor calificat, tentativă de omor calificat, încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni, mărturie mincinoasă, fals intelectual și instigare la fals intelectual. Până la o hotărâre judecătorească definitivă, toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.

AGERPRES îi identifică pe cei patru medici ca fiind Maria Miron, Mirela Păiuș, Victor Popov și Carmen Andreea Sișu. Cele două asistente sunt Mariana Călin și Elena Donatella Dan.

Ce acuză procurorii că s-ar fi întâmplat la Terapie Intensivă

Potrivit rechizitoriului, în perioada mai 2023 – aprilie 2024, mai multor pacienți internați în Secția de Terapie Intensivă li s-ar fi redus deliberat și fără justificare medicală tratamentul de susținere a funcțiilor vitale, în scopul grăbirii decesului. Acuzațiile privesc atât intervențiile asupra tratamentului, cât și ascunderea lor prin consemnări care nu corespundeau adevărului în documentele medicale.

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Procurorii susțin că medicii ar fi selectat, în mod subiectiv și fără un temei medical obiectiv sau o procedură legală de evaluare a prognosticului, pacienții pe care îi considerau lipsiți de șanse de supraviețuire. Odată aleasă o astfel de persoană, anchetatorii descriu trei modalități de acțiune, folosite alternativ sau împreună:

reducerea bruscă și nejustificată medical a dozei de noradrenalină administrate prin injectomat, de la valori terapeutice ridicate la valori minimale, de regulă 1 ml/h, la pacienți aflați în stare gravă sau critică, în condițiile în care substanța era indispensabilă pentru menținerea unei tensiuni arteriale compatibile cu viața;

scăderea concentrației de oxigen (FiO2) livrate prin ventilatorul mecanic până la 21%, echivalentul aerului atmosferic, manevră pe care procurorii o consideră susceptibilă să provoace decesul prin hipoxie;

neresuscitarea pacienților astfel selectați în momentul instalării stopului cardio-respirator, deși medicii ar fi avut obligația legală de a interveni.

Potrivit procurorilor, în urma acestor activități au decedat patru pacienți, s-a încercat uciderea unui al cincilea, iar într-un al șaselea caz un medic a dat instrucțiuni pentru reducerea dozei de noradrenalină, dar acestea nu au fost urmate.

Practica numită „nora pentru vizită” și foile de observație

Pentru a ascunde intervențiile, inculpații ar fi falsificat, în mod sistematic, foile de observație ale pacienților. În documente ar fi fost consemnate valori ale administrării noradrenalinei sau ale altor parametri vitali care nu corespundeau realității, ci indicațiilor medicale inițiale sau valorilor așteptate, ca medicii să fie „acoperiți” în cazul unei verificări ulterioare.

În același scop, personalul medical ar fi folosit o practică denumită „nora pentru vizită”: doza de noradrenalină era crescută temporar la o valoare aparent normală pe durata vizitelor aparținătorilor, ca aceștia să nu observe reducerea sau întreruperea tratamentului, și era adusă din nou la valori minimale după plecarea vizitatorilor.

Ce fapte sunt reținute pentru fiecare dintre cei șase inculpați

Potrivit comunicatului Parchetului și datelor publicate de AGERPRES, care îi identifică pe cei patru medici, Maria Miron a fost trimisă în judecată pentru patru infracțiuni de omor calificat, instigare la fals intelectual și fals intelectual. Faptele de omor privesc o pacientă decedată în mai 2023, doi pacienți decedați pe 4 aprilie 2024 și o pacientă decedată pe 7 aprilie 2024.

Mirela Păiuș este acuzată de două infracțiuni de omor calificat, pe care procurorii susțin că le-ar fi comis împreună cu Maria Miron pe 4 aprilie 2024, precum și de instigare la fals intelectual.

Victor Popov a fost trimis în judecată pentru o tentativă la omor calificat, reținută de procurori pentru data de 13 aprilie 2023.

Carmen Andreea Sișu este acuzată de încercarea de a determina săvârșirea infracțiunii de omor calificat, prin indicații transmise unei asistente în martie 2022: reducerea suportului vasopresor, consemnarea unui tratament diferit în foaia de observație și neresuscitarea pacientului.

Cele două asistente medicale, Mariana Călin și Elena Donatella Dan, au fost trimise în judecată pentru mărturie mincinoasă, iar una dintre ele și pentru fals intelectual. Comunicatul Parchetului nu precizează care dintre cele două are și această din urmă acuzație.

AGERPRES amintește că, pe 8 august 2024, Maria Miron și Mirela Păiuș au fost arestate preventiv pentru omor calificat, însă au fost eliberate de judecători după aproximativ două săptămâni.

Cum au fost strânse probele, potrivit Parchetului

Pentru stabilirea situației de fapt, anchetatorii au făcut cercetări la fața locului, au ridicat date informatice stocate de dispozitivele medicale, au audiat persoane, au dispus expertize medico-legale și o exhumare și au efectuat percheziții domiciliare și informatice. Cercetările au fost conduse de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

Surse: Știri pe Surse (comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București), AGERPRES.

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