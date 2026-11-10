Au venit din America, Germania, Norvegia și Spania, unii de la mii de kilometri depărtare, pentru a retrăi cei mai frumoși ani ai tinereții. La Sibiu, aniversarea a 35 de ani de la înființarea „Cetei Junilor” s-a transformat într-o reuniune plină de emoție. Peste 300 de dansatori, din zece generații, s-au întors pe aceeași scenă. Unii nu se mai văzuseră de două decenii, alții au dansat alături de propriii copii, iar bărbați în toată firea nu și-au mai putut stăpâni lacrimile.

Luni seară, 9 noiembrie, Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu a devenit locul unei reîntâlniri pline de emoție, în care dansatorii de altădată au retrăit bucuria de a fi din nou împreună pe scenă. Foști dansatori, care între timp și-au întemeiat familii sau s-au stabilit peste hotare, au îmbrăcat din nou costumele populare. Îmbrățișările, amintirile și bucuria revederii au transformat aniversarea într-un eveniment de neuitat.

Ansamblul „Ceata Junilor” a fost înființat în 1991 de regretatul coregraf Ioan Macrea. De atunci, generații întregi de tineri au învățat dansurile populare și au dus tradițiile românești pe scene din țară și din străinătate.

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„Am intrat în Ceata Junilor în 1991. Ceata Junilor atunci era o familie de tineri care am crescut împreună, am avut turnee în toată lumea împreună și a fost un amalgam de amintiri cu care am rămas pentru toată viața”, a povestit Marcel Samoilă, unul dintre dansatorii primei generații.

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▶ Vezi pagina acestui video: Peste 300 de dansatori, zece generații reunite, lacrimi și îmbrățișări la Sibiu la sărbătoarea de 35 de ani a Cetei Junilor — VIDEO

Pentru alții, aniversarea a fost ocazia de a împărți scena cu propriii copii. Dansul popular a devenit astfel o pasiune transmisă din generație în generație, iar emoțiile au fost la fel de intense și pentru cei tineri.

Timeea Samoilă a urcat din nou pe scenă alături de tatăl său, într-un moment pe care îl prețuiește de fiecare dată.

„Foarte multe emoții. De fiecare dată când sunt cu el pe scenă am același sentiment. E poate a patra, a cincea oară când suntem pe scenă împreună. Dar de fiecare dată am aceiași fluturi în stomac, aceleași emoții, mâini transpirate, dar prețuiesc atât de mult momentul ăsta”, a spus tânăra.

Au venit de la mii de kilometri pentru a dansa din nou împreună

Pentru această aniversare, distanțele nu au mai contat. Unii și-au cumpărat bilete de avion și au traversat continente pentru a-și revedea colegii. Printre ei s-a numărat și Daniel Samoilă, stabilit în Spania, unde continuă să promoveze dansurile populare românești.

„Eu am venit de la Madrid special pentru aniversarea asta de 35 de ani, ca să mă reîntâlnesc cu colegii mei, care au venit din America, din Germania, din Norvegia. Nu puteam să lipsesc. Acum, în Madrid, mi-am înființat propriul meu grup de dansuri populare, ca să-mi astâmpăr dorul ăsta de casă”, a mărturisit Daniel Samoila.

Bărbați cu lacrimi în ochi: „Ce să facem? Ăștia suntem!”

În spatele spectacolelor și al costumelor populare au fost ani de repetiții, muncă și sacrificii. Pentru unii dintre dansatorii primelor generații, pasiunea pentru folclor trebuia împărțită cu serviciul și responsabilitățile de zi cu zi.

Vasile Feldorean își amintește cu nostalgie acele vremuri. Revederea cu foștii colegi l-a emoționat până la lacrimi.

„Cum să fie? Au fost perioade și grele, și plăcute, pentru că eu, fiind mai în vârstă, eram deja în cadrul muncii atunci. Dimineața mergeam la serviciu, după-masă eram la repetiții. Dar era foarte frumos”, a povestit fostul dansator.

Întrebat cum a fost reîntâlnirea și de ce toți aveau lacrimi în ochi, răspunsul său a venit din suflet.

„Emoționantă. Plină de bucurie. Ce să facem? Ăștia suntem, chiar dacă suntem bărbați”, a mărturisit acesta.

În culise, foști colegi s-au îmbrățișat minute în șir. Anii de despărțire păreau că au dispărut, iar bucuria de a dansa din nou împreună a fost greu de descris în cuvinte.

„Există o emoție foarte mare. Îți deschizi sufletul, te îmbrățișezi, împarți aceeași scenă din nou după atâția ani de pauză”, a spus Rareș Gavriloaia, unul dintre dansatori.

Zece generații pe aceeași scenă. O aniversare cu o însemnătate aparte pentru Silvia Macrea

Pentru Silvia Macrea, fiica regretatului coregraf Ioan Macrea și directorul Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, aniversarea a însemnat și o întoarcere în propria tinerețe.

„Sunt mari emoții astă-seară pentru că, iată, Ceata Junilor sărbătorește 35 de ani. Pentru mine personal, Ceata Junilor înseamnă cei mai frumoși ani pe care i-am petrecut în tinerețe. Am revăzut prieteni vechi pe care nu i-am văzut poate de 20 de ani și au revenit să sărbătorească în pași de dans aniversarea Cetei. Însă mă bucur foarte mult că am reușit ca zece generații de dansatori astăzi să fie prezente pe scenă și poate este o premieră în România”, a declarat Silvia Macrea.

Spectacolul a readus în fața publicului dansuri și costume populare, dar și generațiile de artiști care au contribuit la istoria ansamblului. Alături de dansatori au participat și instrumentiști, într-o sărbătoare dedicată folclorului românesc.

Emoțiile au ajuns și în sală, unde spectatorii au urmărit cu încântare fiecare moment. Unii au venit special din localitățile Mărginimii Sibiului.

„Foarte frumos, ne place și ne bucurăm că am ajuns aici. Suntem de la Săliștea Sibiului. Folclorul înseamnă totul, totul, cel mai frumos. Tradiția noastră românească”, a spus unul dintre spectatori.

Pentru alte familii, bucuria a fost și mai mare, pentru că pe scenă s-au aflat copiii și nepoții lor.

„Extraordinar. Avem și două nepoate aici. Ne bucurăm de ele”, a mărturisit un spectator.

Iar prezența tinerilor dansatori a fost primită cu entuziasm de public.

„Mi se pare de fiecare dată foarte frumos să văd și pepiniera Junilor Sibiului în această seară. Și știind că am prieteni pe scenă, am și emoții pentru ei. Ce pot să spun, că totul e la superlativ”, a spus un alt spectator.

În cei 35 de ani de existență, „Ceata Junilor” a devenit o adevărată familie, în care generații întregi au descoperit dragostea pentru folclor. Aniversarea de la Sibiu a demonstrat că, indiferent câți ani trec și cât de departe îi poartă viața, prieteniile legate în pași de dans rămân la fel de puternice.

Iar pentru cei care s-au reîntâlnit după zeci de ani, cel mai frumos cadou nu a fost spectacolul în sine, ci bucuria de a fi din nou împreună.

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