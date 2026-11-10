Pe scurt: Verificarea fondului cere numele și CNP-ul, dar soldul pensiei private se consultă separat, în contul deschis la administrator. Aproape două milioane de români își urmăresc deja online economiile din Pilonul 2.

Peste un milion de români au accesat portalul pilonul2.ro în primele zece luni din 2026 pentru informații despre pensia lor privată. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) explică, într-un ghid prezentat de Știrile ProTV, cum pot cei 8,5 milioane de participanți să afle la ce fond contribuie și câți bani au acumulat.

Pilonul 2 este sistemul de pensii private obligatorii lansat în 2008. Prin acesta, o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un cont individual de pensie privată, administrat de unul dintre cele șapte fonduri autorizate.

Contribuția la Pilonul 2 este de 4,75% din venitul brut lunar și este inclusă în CAS-ul de 25% plătit de salariați. Participarea nu presupune, așadar, o contribuție suplimentară, subliniază APAPR.

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Banii din contul personal sunt investiți de administratorul fondului, în condițiile stabilite de legislație, pentru a genera câștiguri pe termen lung. La pensionare, participantul beneficiază atât de contribuțiile virate de-a lungul anilor, cât și de câștigurile obținute din investiții.

Fondul se identifică prin formularul ASF, iar soldul se verifică la administrator

Pe portalul pilonul2.ro, participanții pot folosi formularul pus la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a afla la care dintre cele șapte fonduri contribuie. Potrivit APAPR, completarea numelui și a codului numeric personal permite identificarea fondului în mai puțin de 30 de secunde.

Următorul pas este verificarea contului personal de pensie privată. Portalul centralizează linkurile către cele șapte fonduri, pe site-urile cărora participanții își pot deschide un cont online, cu utilizator și parolă. Acolo pot consulta suma acumulată și istoricul contribuțiilor virate. Aproape două milioane de români își verifică deja online contul.

APAPR recomandă participanților să își actualizeze la administrator adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență. Aceste date sunt necesare pentru a putea fi contactați și pentru a primi informările și comunicările referitoare la pensia privată.

În fiecare an, în luna mai, administratorii transmit tuturor participanților scrisoarea anuală de informare. Documentul cuprinde contribuțiile virate în anul precedent și valoarea contului la sfârșitul acelui an. Participanții pot alege să primească scrisoarea pe e-mail, în locul variantei tipărite.

De la lansarea sistemului în 2008, fondurile din Pilonul 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,5%, față de o rată medie anuală a inflației de 4,8%, potrivit datelor la 30 septembrie 2026. Din cele peste 237 de miliarde de lei administrate pentru participanți, aproximativ 96 de miliarde de lei reprezintă câștigul net din investiții, adăugat contribuțiilor virate.

„Cu alte cuvinte, o parte importantă din economiile acumulate de români în Pilonul 2 provine din performanța investițiilor realizate de administratorii fondurilor de pensii private”, arată APAPR.

Banii pot fi încasați la pensionare, în caz de invaliditate sau de către moștenitori

Sumele acumulate în Pilonul 2 nu pot fi retrase oricând. Legea permite încasarea lor la pensionarea pentru limită de vârstă, după obținerea deciziei de pensionare din sistemul public, și în cazul pensionării pentru invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate. Dacă participantul moare, banii revin moștenitorilor legali sau testamentari.

Conform legislației în vigoare, beneficiarii pot alege între încasarea întregii sume printr-o plată unică și plăți lunare egale, eșalonate pe maximum cinci ani, respectiv cel mult 60 de plăți. Participantul sau moștenitorul trebuie să se adreseze administratorului fondului, care îi comunică documentele necesare și pașii de urmat.

Aceste reguli se aplică până la autorizarea primelor fonduri specializate de plată, cel mai devreme în cursul anului 2027. Din acel moment va produce efecte noua lege de plată nr. 2/2026.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre creșterea cu peste 50% a plăților din Pilonul 2. În primul semestru din 2026, numărul beneficiarilor a depășit 42.000, potrivit datelor ASF.

Până la 30 septembrie 2026, circa 365.000 de români au încasat banii din Pilonul 2. Plățile totale au ajuns la aproximativ 8,5 miliarde de lei, valoare despre care APAPR precizează că este în creștere accelerată.

Asociația a lansat și asistentul virtual „Domnul Pensionescu”, bazat pe inteligență artificială, pentru întrebări despre funcționarea pensiilor private. Acesta oferă informații generale, dar nu are acces la conturile individuale ale participanților.

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