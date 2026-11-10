Pe scurt:
Rucsacul a explodat marți dimineață, în cartierul Villafría din Oviedo, în timp ce polițiștii îl scoteau din bloc ca să-i protejeze pe locatari. Suspectul, un bărbat cu antecedente, fugise după ce împușcase o tânără de 17 ani.
Un subinspector al Poliției Naționale spaniole a murit, iar un coleg specialist în explozivi a fost rănit foarte grav, marți dimineață, după ce un rucsac cu un dispozitiv exploziv a detonat în cartierul Villafría din Oviedo, în nordul Spaniei. Polițiștii ajunseseră acolo după ce o tânără de 17 ani fusese împușcată.
Incidentul a început în jurul orei locale 7:30 (8:30, ora României), când vecinii au anunțat serviciile de urgență că au auzit focuri de armă într-un bloc din Villafría. Poliția a legat împușcăturile de un conflict între vecini, potrivit presei spaniole, iar Radio România, citând Reuters, vorbește despre un conflict între două familii.
Tânăra rănită a fost dusă la Spitalul Universitar Central din Asturias (HUCA). Viața ei nu mai este în pericol, potrivit Radio România, care citează Reuters.
Rucsacul, scos din bloc ca să-i protejeze pe locatari
În scara blocului, polițiștii au găsit un rucsac întredeschis, în care clipea o lumină, și au chemat echipa de deminare (TEDAX), relatează presa spaniolă. Rucsacul ar fi fost lăsat de autorul împușcăturilor înainte să fugă.
Inspectorul Pedro Aguado, din Poliția Națională, a explicat pentru Telecinco că agenții mutau rucsacul ca să-l scoată din bloc și să-i pună la adăpost pe locatari. Dispozitivul a explodat în timp ce era manipulat.
Explozia l-a ucis pe subinspectorul din unitatea de Ghizi Canini, pe care Poliția Națională l-a numit Juan José, potrivit agenției EFE, citată de elDiario.es. Colegul său, specialist TEDAX, a fost rănit foarte grav și i-a fost amputat un picior, conform acelorași surse.
Sindicatul polițiștilor JUPOL și-a exprimat sprijinul pentru agentul rănit și pentru familiile celor doi.
Suspectul, un bărbat cu antecedente
Poliția l-a identificat pe presupusul autor al împușcăturilor și proprietar al rucsacului: un bărbat cu multiple antecedente pentru infracțiuni de drept comun, potrivit surselor polițienești citate de EFE. Aceleași surse au spus că profilul lui ar exclude o motivație teroristă. Sindicatul polițiștilor CEP l-a descris drept un bărbat de peste 60 de ani.
În timpul căutărilor, poliția a blocat accesele în oraș și a avertizat că suspectul ar putea fi înarmat. Publicația spaniolă El Pespunte a anunțat ulterior că bărbatul a fost reținut.
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