Pe scurt: Militari, polițiști și jandarmi sibieni vor împărtăși experiențe din misiunile internaționale. Expoziția marchează Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, o dată cu o dublă semnificație istorică.

O expoziție dedicată veteranilor sibieni din teatrele de operații va fi organizată miercuri, 11 noiembrie 2026, începând cu ora 10.50, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Piața Mare.

Evenimentul marchează Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, potrivit unui comunicat al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.

Academia organizează expoziția în colaborare cu Primăria Municipiului Sibiu și Clubul Veteranilor Sibiu. În centrul evenimentului se află poveștile celor care au reprezentat România în misiuni internaționale desfășurate în teatrele de operații.

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Vor fi prezentate experiențele veteranilor din unitățile militare ale Garnizoanei Sibiu, din Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și din Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu.

Publicul va avea posibilitatea să discute cu veteranii și să afle, prin experiențele împărtășite de aceștia, aspecte ale misiunilor internaționale la care au participat.

Data de 11 noiembrie are o dublă semnificație pentru comemorarea veteranilor

Alegerea datei de 11 noiembrie este legată de intrarea în vigoare a Armistițiului dintre Puterile Antantei și Germania, la 11 noiembrie 1918, ora 11.00. Armistițiul punea capăt Primului Război Mondial și crea condițiile necesare realizării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Pentru Armata României, această dată este legată și de moartea sublocotenentului (post-mortem) Iosif Silviu Fogarași. Acesta a căzut la datorie la 11 noiembrie 2003, fiind primul militar român decedat în teatrul de operații din Afganistan.

În perioada 1990–2025, 31 de militari și-au pierdut viața în teatrele de operații ca urmare a participării la acțiuni militare, iar peste 250 au fost răniți. Dintre militarii răniți în acțiuni militare, misiuni și operații, 96 sunt încadrați într-un grad de invaliditate.

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