Primăriile, consiliile județene și spitalele aflate în subordinea lor își pot stinge datoriile restante către firme printr-un mecanism de 2 miliarde de lei pus în funcțiune de Ministerul Finanțelor. Cererile se depun până pe 25 noiembrie.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat ordinul care stabilește regulile și formularele pentru acest mecanism, prevăzut la rectificarea bugetului pe 2026, anunță ministerul într-un comunicat preluat de Economica.net. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial.

E o procedură

Banii nu ajung direct în conturile firmelor. Totul se face prin Trezoreria Statului: datoria primăriei către o firmă se stinge în același timp cu datoriile pe care acea firmă le are la stat, adică taxe și contribuții.

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Concret, o firmă care a făcut lucrări sau a prestat servicii pentru o primărie și nu a fost plătită, iar între timp a rămas datoare la fisc, scapă de ambele probleme deodată: primăria nu îi mai datorează nimic, iar firma nu mai are restanțe la ANAF.

Pot fi stinse astfel:

plățile restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, înregistrate la 30 septembrie 2026;

sumele datorate furnizorilor de căldură în sistem centralizat, pentru diferența dintre prețul reglementat și cel facturat populației;

compensațiile datorate firmelor care fac transport public local;

datoriile primăriilor, instituțiilor și spitalelor din subordine către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale.

Pașii și termenele

Primăria încheie cu fiecare furnizor un acord, în care suma pe care i-o datorează este pusă față în față cu datoriile firmei la stat. Acestea sunt confirmate prin certificatul de atestare fiscală, documentul emis de ANAF care arată ce are de plătit o firmă.

Până pe 25 noiembrie inclusiv, primăria depune cererea, cu acordurile și certificatele, la direcția regională sau la administrația județeană a finanțelor publice. Cererile sunt verificate în cel mult două zile lucrătoare.

Ministerul împarte apoi banii pe județe în ordinea în care primește cererile, până se termină cei 2 miliarde de lei. Sumele repartizate și nefolosite se retrag pe 21 decembrie.

„Îi încurajez pe primari și pe președinții consiliilor județene să depună cererile cât mai repede, termenul fiind 25 noiembrie”, a declarat Alexandru Nazare.

Întârzieri de 90 de zile

Datele Ministerului Finanțelor arată că plățile întârziate cu peste 90 de zile ale statului sunt aproape toate la nivel local. La 31 august 2026, autoritățile locale aveau astfel de restanțe de 612,9 milioane de lei, peste 97% din totalul la nivel național, de 630,6 milioane de lei. Aproape 166 de milioane de lei sunt datorii mai vechi de un an.

Firmele neplătite de primării ajung, la rândul lor, să nu își poată plăti taxele. Ministrul spune că mecanismul rupe acest cerc și că statul nu scoate bani efectiv din Trezorerie, pentru că sumele se întorc la buget ca taxe încasate.

„Nu dăm bani, stingem datorii – iar banii se întorc la buget sub formă de taxe colectate”, a spus Nazare.

Mecanismul îi privește și pe primăriile din județul Sibiu, pe Consiliul Județean și pe spitalele din subordinea acestora, precum și pe firmele care așteaptă bani de la ele.

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