Zece parfumuri suspectate că sunt contrafăcute, găsite la două persoane pe o stradă din Sibiu. Zece parfumuri suspectate
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Pe scurt:

Un control pe strada Nicolae Iorga s-a încheiat cu ridicarea a zece parfumuri. Polițiștii verifică de unde provin și în ce împrejurări erau deținute.

Zece parfumuri suspectate că sunt contrafăcute au fost descoperite asupra a două persoane, pe o stradă din municipiul Sibiu, potrivit IPJ Sibiu.

Cele două persoane au fost legitimate luni, 9 noiembrie 2026, pe strada Nicolae Iorga, în timpul activităților de serviciu ale polițiștilor.

Verificarea a fost făcută de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu. Persoanele legitimate au 17 și 43 de ani și sunt domiciliate în județele Ialomița și Prahova.

Cele zece parfumuri găsite asupra lor au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Caracterul contrafăcut al produselor este, în acest stadiu, o suspiciune.

Polițiștii fac verificări pentru a stabili proveniența bunurilor, precum și împrejurările în care acestea au fost deținute de cele două persoane.

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