Pe scurt: Un control pe strada Nicolae Iorga s-a încheiat cu ridicarea a zece parfumuri. Polițiștii verifică de unde provin și în ce împrejurări erau deținute.

Zece parfumuri suspectate că sunt contrafăcute au fost descoperite asupra a două persoane, pe o stradă din municipiul Sibiu, potrivit IPJ Sibiu.

Cele două persoane au fost legitimate luni, 9 noiembrie 2026, pe strada Nicolae Iorga, în timpul activităților de serviciu ale polițiștilor.

Verificarea a fost făcută de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu. Persoanele legitimate au 17 și 43 de ani și sunt domiciliate în județele Ialomița și Prahova.

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Cele zece parfumuri găsite asupra lor au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Caracterul contrafăcut al produselor este, în acest stadiu, o suspiciune.

Polițiștii fac verificări pentru a stabili proveniența bunurilor, precum și împrejurările în care acestea au fost deținute de cele două persoane.

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