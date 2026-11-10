Sibienii care dețin terenuri în două zone ale municipiului, una spre Gușterița și cealaltă în partea de vest a orașului, trebuie să fie atenți la o nouă etapă a lucrărilor de cadastru. Primăria Sibiu va afișa documentele cadastrale pentru aceste terenuri începând cu 16 noiembrie. Proprietarii vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a verifica informațiile și a solicita corectarea eventualelor greșeli.

Primăria Municipiului Sibiu și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice pentru sectoarele cadastrale 11 și 44. Acestea vor putea fi consultate în perioada 16 noiembrie 2026 – 15 ianuarie 2027.

„Primăria Municipiului Sibiu și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 11 și 44 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice”, se arată în anunțul publicat de municipalitate.

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Procedura le permite proprietarilor să verifice dacă informațiile despre terenurile lor sunt corecte și să solicite modificări în cazul în care descoperă erori.

Dinspre Gușterița până în vestul Sibiului. Unde sunt terenurile vizate

Cele două sectoare se află în părți diferite ale municipiului, potrivit hărții oficiale întocmite pentru lucrările de cadastru.

Sectorul cadastral 11, care corespunde tarlalei 133, se află în partea estică a Sibiului, spre Gușterița. Este vorba despre o suprafață relativ îngustă și alungită, situată la marginea zonei construite, în apropierea terenurilor și dealurilor din estul orașului.

Sectorul cadastral 44, care cuprinde tarlalele 32 și 33, este situat în partea vestică a municipiului, în zona terenurilor agricole dinspre Calea Șurii Mici și culoarul aeroportului. Sectorul se întinde pe o suprafață mai mare, în afara cartierelor rezidențiale compacte.

Așadar, nu sunt vizate toate proprietățile din Gușterița sau din vestul Sibiului, ci numai terenurile aflate în limitele celor două sectoare cadastrale.

Harta realizată pentru lucrările de înregistrare sistematică indică amplasarea acestora, dar nu cuprinde o listă a străzilor și adreselor. Proprietarii care au terenuri în zonele respective pot verifica dacă imobilele lor apar în documentele afișate.

Ai teren în aceste zone? Verifică dacă datele din cadastru sunt corecte

Documentele tehnice ale cadastrului conțin informații despre identificarea imobilelor, amplasamentul și suprafața terenurilor, limitele acestora și titularii drepturilor înscriși în evidențe.

Proprietarii pot compara datele afișate cu actele pe care le dețin. Dacă observă diferențe sau informații greșite, au posibilitatea să depună cereri de rectificare.

Documentele vor fi disponibile la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, de pe strada Samuel Brukenthal nr. 2.

Sibienii au timp până pe 15 ianuarie să ceară corectarea eventualelor greșeli

Cererile de rectificare se depun la registratura Primăriei Sibiu, în perioada de afișare a documentelor.

„Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Sibiu de luni până joi între orele 10:00 – 15:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00, la registratură”, precizează municipalitatea.

Perioada de afișare începe luni, 16 noiembrie 2026, și se încheie vineri, 15 ianuarie 2027.

Publicarea documentelor face parte din lucrările de înregistrare sistematică desfășurate prin Programul național de cadastru și carte funciară, în baza Legii nr. 7/1996.

Informații suplimentare despre program sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

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