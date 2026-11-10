Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național miercuri, 11 noiembrie, și va ajunge la puterea maximă joi, anunță Nuclearelectrica. Unitatea 1, oprită luni seara de o defecțiune, rămâne în reparații între două și patru zile.

Estimările au fost transmise marți de compania care operează centrala, într-un raport către Bursa de Valori București, potrivit Agerpres și Mediafax. Repornirea Unității 2 se face după procedurile centralei, „în condiții de siguranță maximă”, precizează Nuclearelectrica.

La Unitatea 1, specialiștii centralei fac evaluări și aplică planurile de remediere. După cele două-patru zile de intervenție urmează procedurile de sincronizare cu rețeaua și de repornire.

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Defecțiunea a fost la turbină, nu la reactor

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat marți că problema a apărut la turbina de abur, adică în partea centralei care transformă aburul în curent electric, nu în zona nucleară.

„N-a fost o problemă la nivelul reactorului. A fost o problemă în zona instalaţiei tehnologice de producere a energiei electrice, respectiv la turbina de abur”, a spus ministrul, potrivit Agerpres. O comisie analizează la fața locului ce s-a întâmplat.

Potrivit Mediafax, defecțiunea a apărut la sistemul care controlează vidul din condensatorul turbinei. Nuclearelectrica spune că incidentul nu a avut impact asupra securității nucleare, a personalului sau a mediului.

Premierul Luca Niculescu a vorbit despre un „incident tehnic”, venit după o pauză de trei luni, și a spus că se fac verificări, potrivit News.ro.

Unitatea 1 se oprise la trei zile după repornire

Unitatea 1 fusese reconectată la rețea cu doar trei zile înainte, după ce stătuse oprită din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării, care nu mai asigura apa pentru răcire. Unitatea 2 fusese oprită la jumătatea lunii august. Luni seara, ambele reactoare de la Cernavodă ajunseseră din nou oprite, iar producția de energie nucleară a României scăzuse la zero.

Cele două reactoare, de aproximativ 700 de megawați fiecare, asigură în mod normal circa 20% din producția de electricitate a țării.

Nuclearelectrica a anunțat că directorul tehnic al centralei va fi înlocuit de la 1 decembrie și că pornește un plan de remediere, care include verificarea procedurilor de întreținere.

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