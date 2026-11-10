Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național miercuri, 11 noiembrie, și va ajunge la puterea maximă joi, anunță Nuclearelectrica. Unitatea 1, oprită luni seara de o defecțiune, rămâne în reparații între două și patru zile.
Estimările au fost transmise marți de compania care operează centrala, într-un raport către Bursa de Valori București, potrivit Agerpres și Mediafax. Repornirea Unității 2 se face după procedurile centralei, „în condiții de siguranță maximă”, precizează Nuclearelectrica.
La Unitatea 1, specialiștii centralei fac evaluări și aplică planurile de remediere. După cele două-patru zile de intervenție urmează procedurile de sincronizare cu rețeaua și de repornire.
Defecțiunea a fost la turbină, nu la reactor
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat marți că problema a apărut la turbina de abur, adică în partea centralei care transformă aburul în curent electric, nu în zona nucleară.
„N-a fost o problemă la nivelul reactorului. A fost o problemă în zona instalaţiei tehnologice de producere a energiei electrice, respectiv la turbina de abur”, a spus ministrul, potrivit Agerpres. O comisie analizează la fața locului ce s-a întâmplat.
Potrivit Mediafax, defecțiunea a apărut la sistemul care controlează vidul din condensatorul turbinei. Nuclearelectrica spune că incidentul nu a avut impact asupra securității nucleare, a personalului sau a mediului.
Premierul Luca Niculescu a vorbit despre un „incident tehnic”, venit după o pauză de trei luni, și a spus că se fac verificări, potrivit News.ro.
Unitatea 1 se oprise la trei zile după repornire
Unitatea 1 fusese reconectată la rețea cu doar trei zile înainte, după ce stătuse oprită din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării, care nu mai asigura apa pentru răcire. Unitatea 2 fusese oprită la jumătatea lunii august. Luni seara, ambele reactoare de la Cernavodă ajunseseră din nou oprite, iar producția de energie nucleară a României scăzuse la zero.
Cele două reactoare, de aproximativ 700 de megawați fiecare, asigură în mod normal circa 20% din producția de electricitate a țării.
Nuclearelectrica a anunțat că directorul tehnic al centralei va fi înlocuit de la 1 decembrie și că pornește un plan de remediere, care include verificarea procedurilor de întreținere.
Comentarii
Ultima oră
- O companie din Grecia investește masiv în energia regenerabilă din România acum 4 minute
- Reactorul 2 de la Cernavodă revine miercuri în rețea, Unitatea 1 mai stă oprită câteva zile. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului” acum 4 minute
- Primăriile își vor plăti datoriile către firme dintr-un fond de 2 miliarde de lei: cererile se depun până pe 25 noiembrie acum 8 minute
- Festivalul „Ioan Macrea” începe miercuri la Sibiu: spectacolele de folclor se văd și live, pe Facebook și YouTube acum 13 minute
- Bunic de 78 de ani, operat pe inimă după diagnosticul pus de o cardioloagă de la Spitalul Județean Sibiu. Familia îi mulțumește public acum 13 minute