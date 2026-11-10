Pe scurt: Furnizorii de energie și gaze au fost consultați asupra măsurilor pregătite de minister. Între timp, la un consum de 7.376 MW, România acoperea din importuri o diferență de 2.356 MW.

România are nevoie de mai multă producție de energie electrică și gaze naturale, iar prioritățile pentru iarnă sunt siguranța alimentării și prețurile suportabile, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

Autoritățile pregătesc măsuri de sprijin pentru populație și consumatorii noncasnici, potrivit Mediafax.

Declarațiile au fost făcute la deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Romanian International Energy Conference (RIEC), în condițiile în care temperaturile scăzute cresc consumul, iar energia nucleară nu mai este disponibilă de luni, 9 noiembrie 2026, după-amiază.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Producția nucleară este oprită, iar importurile acoperă 2.356 MW

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită neplanificat luni, 9 noiembrie 2026, la ora 17:57, din cauza defectării sistemului de control vid la condensatorul turbinei. Oprirea a intervenit la trei zile după resincronizarea unității la sistemul energetic național.

Reactorul fusese oprit pe 28 iulie 2026, din cauza secetei care a afectat nivelul Dunării la gura de captare pentru răcirea instalațiilor. România a intrat pe 1 august 2026 în stare de alertă energetică, prelungită inclusiv în noiembrie. Pe 13 august 2026 a fost oprită și a doua unitate.

Ora de Sibiu a scris în octombrie 2026 despre prelungirea stării de alertă în sectorul energetic pentru încă 30 de zile, pe fondul secetei care a redus debitul Dunării și a oprit centrala de la Cernavodă.

Marți, 10 noiembrie 2026, la ora 15:25, energia nucleară nu avea nicio contribuție în mixul de producție, potrivit datelor Transelectrica, publicate cu un ecart de 15 minute. Consumul era de 7.376 MW, iar producția de 5.020 MW. Diferența de 2.356 MW era acoperită din importuri.

Structura producției la acea oră era următoarea:

Hidro: 1.715 MW — 34,18%;

Hidrocarburi: 1.642 MW — 32,73%;

Cărbune: 737 MW — 14,69%;

Fotovoltaic: 354 MW — 7,06%;

Eolian: 314 MW — 6,26%;

Instalații de stocare: 187 MW — 3,73%;

Biomasă: 68 MW — 1,36%;

Nuclear: 0 MW — 0%.

„Suntem în situația în care, într-adevăr, avem o iarnă complicată, pe care o așteptăm să vină. Și această iarnă complicată are la bază o serie de elemente care provin din zona noastră, din România. Altele sunt tributare unor activități din afara României. Practic, suntem în situația de a găsi soluții și a traversa această iarnă, fiind elementul numărul unu care ne preocupă în momentul de față”, a afirmat ministrul Energiei.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, autoritățile urmăresc evoluțiile internaționale și regionale, inclusiv prețurile energiei, pentru a identifica măsuri aplicabile pe piața românească.

„Cred că este foarte important să înțelegem că avem nevoie de mai multă producție de energie. Vorbim de energie electrică, de gaze naturale. Această producție vine să asigure cererea de energie și de aici și evoluțiile în ceea ce privește prețurile pe această piață”, a declarat Chisăliță.

Ministerul discută scheme de sprijin cu furnizorii de energie și gaze

Ministrul a precizat că măsurile de sprijin pentru populație și companii trebuie să răspundă atât nevoii de continuitate în alimentare, cât și celei de a menține prețurile suportabile.

„La nivelul unei persoane este foarte important să existe energie și această continuitate în alimentarea cu energie, dar să existe și o suportabilitate a prețului”, a explicat Dumitru Chisăliță.

El a atras atenția și asupra dificultăților pe care evoluțiile piețelor energetice le creează mediului de afaceri.

„Societățile comerciale, în momentul de față, se confruntă cu aceste evoluții pe care le vedem și, ca atare, e foarte important să venim cu măsuri care să permită acestor societăți comerciale continuitatea funcționării lor și, în același timp, să poată să își desfășoare în continuare activitatea în România, ținând seama de provocările pe care le au”, a precizat acesta.

Autoritățile au întâlniri la nivel interguvernamental și cu participanții la piață pentru identificarea unor soluții care să respecte legislația națională și europeană din domeniul electricității și gazelor naturale.

„Îmi doresc ca soluțiile care sunt prezentate aici să vină cu idei practice, concrete și efective, de așa natură încât să ne fie de folos și nouă în măsurile pe care urmează să le îndeplinim”, a declarat ministrul Energiei.

Întrebat de jurnaliști, Dumitru Chisăliță a confirmat că luni, 9 noiembrie 2026, a avut o întâlnire informală cu furnizorii de energie și gaze, la Ministerul Energiei. Discuțiile au vizat inclusiv prețurile și o schemă pentru consumatorii vulnerabili, iar ministerul le-a prezentat furnizorilor punctul său de vedere asupra măsurilor care urmează să fie aplicate.

„Așteptăm din partea lor feedback cât se poate de repede. În funcție și de acest feedback, o să continuăm discuțiile cu celelalte instituții, în speță Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor, ANRE, pentru a putea să mergem mai departe”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Comentarii