Pe scurt: Republicanul Thomas Massie a declanșat procedura care duce la un vot în Camera Reprezentanților. Hegseth respinge acuzațiile și apără operațiunea militară împotriva Iranului.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat marți, 10 noiembrie 2026, demersul republicanilor de a-l pune sub acuzare, numindu-l „un spectacol politic”. Rezoluția inițiată solicită ca acesta să fie „tras la răspundere” pentru războiul cu Iranul, potrivit Mediafax.

Hegseth a făcut declarațiile la Pentagon, în prima sa conferință de presă după o perioadă îndelungată. El a atacat demersul și motivațiile congresmanului care a inițiat procedura.

„Ceea ce încearcă un congresman nemulțumit și învins nu ține de supraveghere și nici de asumarea responsabilității. Este un spectacol politic, un manifest personal alimentat de ego și resentimente. Este momentul în care un om, aflat în ultimele sale zile în Congres, încearcă să aducă prejudicii acestui președinte, acestei țări și, în mod extrem de iresponsabil, soldaților care o apără”, a spus Hegseth.

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Secretarul american al Apărării a susținut că niciun titular al acestei funcții nu a fost până acum supus procedurii de destituire din cauza operațiunilor militare controversate ale SUA din Liban, Kosovo, Irak și Siria.

În apărarea sa, Hegseth a descris Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului drept o victorie militară istorică. El a subliniat că președintele american Donald Trump „a luat măsura dură, dar corectă” pentru „siguranța și securitatea” Americii.

Reacția a venit după ce, luni, 9 noiembrie 2026, republicanul Thomas Massie a prezentat articolele de destituire a lui Hegseth. Prin acest demers a fost declanșat termenul de două zile până la votul din Camera Reprezentanților.

Acuzațiile împotriva lui Hegseth vizează declanșarea războiului împotriva Iranului fără aprobarea Congresului. Acesta este bănuit și de alte abuzuri de putere.

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