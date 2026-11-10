După două zile de discuții la sediul clubului, echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr continuă pe banca tehnică cu Ioan Luca.

După eșecul surprinzător de sâmbătă de pe ”Municipal”, 0-2 cu Ștefănești, antrenorul Ioan Luca s-a pus la dispoziția conducerii clubului, anunțând că este dispus să renunțe în cazul în care i se solicită acest lucru. După două zile de discuții cu conducerea clubului, s-a decis că tehnicianul continuă pe banca ”călăreților roșii”, cel puțin până la finalul acestui an.

”Momentan rămâne Ioan Luca pe bancă, nici nu avem alte variante. Oricum, Neluțu va rămâne în interiorul clubului și în cazul că va veni alt antrenor, el va reveni pe postul de director sportiv. Am fost cu toții supărați după înfrângerea cu Ștefănești. Este clar, până se întrerupe campionatul continuăm cu Ioan Luca, mai sunt patru etape, apoi vom vedea ce ne rezervă viitorul” a a anunțat Claudiu Arion, directorul CSC 1599 Șelimbăr.

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”Noi suferim că nu intră mingea în poartă, pentru că ocazii avem, cred că acolo avem probleme. Vom încerca să întărim lotul în iarnă, să mai aducem 2-3 jucători. Se va rezolva și problema cu banii, a fost un blocaj la toate cluburile sportive care sunt finanțate de primării” a mai adăugat oficialul clubului șelimbărean.

Ioan Luca: ”Trebuie să luăm 6-7 puncte din următoarele 4 meciuri”

Antrenorul Ioan Luca speră să redreseze situația la echipă în ultimele patru jocuri rămase de disputat în acest an. ”E o situație mai grea ca anul trecut, atunci erau echipe mai accesibile, acum clasamentul s-a rupt puțin. Cu Ștefănești am pierdut trei puncte mari, pe care trebuia să le luăm. Noi trebuie să mai facem minim 6-7 puncte din cele 4 meciuri rămase până la vacanța de iarnă” a declarat și Ioan Luca, care și-a ispășit suspendarea după cartonașul roșu încasat la meciul cu ASA și poate reveni pe bancă.

În cele patru jocuri cât a fost principal în acest sezon pe banca ”călăreților roșii”, după plecarea lui Eugen Beza, Ioan Luca a acumulat doar trei puncte, cele din jocul de pe ”Municipal”, cu ASA Tg. Mureș.

În acest an, Șelimbăr va mai juca cu Popești Leordeni (deplasare, 21 octombrie), Steaua București (acasă, 28 octombrie), SCM Rm. Vâlcea (deplasare, 5 decembrie) și FC Bacău (acasă, 12 decembrie).

Cu 9 puncte din 13 etape, CSC 1599 Șelimbăr este pe locul 19 din 22 de echipe și este tot mai amenințată cu retrogradarea.

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