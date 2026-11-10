Pe scurt: Temelia unei noi fabrici Siemens a fost pusă oficial marți, 10 noiembrie 2026, pe strada Monaco din Sibiu. Compania mai are o unitate de producție în Zona Industrială Vest, pe strada Barcelona.

Temelia unei noi fabrici Siemens la Sibiu a fost pusă oficial marți, 10 noiembrie 2026, în Zona Industrială Vest, pe strada Monaco, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu. Compania mai are o fabrică în aceeași zonă industrială, pe strada Barcelona.

Extinderea se realizează prin WDP, iar constructorul noii unități de producție smart este Geiger Transilvania. La eveniment au participat reprezentanți ai Siemens AG, ai WDP și ai constructorului.

Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre proiectul prin care Siemens construiește o nouă fabrică la Sibiu, complet automatizată.

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Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a declarat că investiția va aduce venituri suplimentare la bugetul local și locuri de muncă noi.

„Extinderea pe care Siemens o începe oficial astăzi prin WDP este, în contextul economic actual, un motiv în plus de încredere pentru oraș”, a declarat Astrid Fodor.

„Pentru administrația locală, o investiție nouă înseamnă venituri mai mari la bugetul local, care ne ajută să dezvoltăm și să administrăm orașul. Pentru sibieni va genera locuri de muncă noi. Pentru mediul de afaceri, decizia unui grup puternic precum Siemens este un semnal de încredere în locația economică Sibiu”, a spus Astrid Fodor.

Primarul a mulțumit conducerii Siemens pentru continuarea investițiilor în oraș: „Mulțumesc, conducerii Siemens pentru încrederea acordată Sibiului! Sunt sigură că decizia de a rămâne aici și de a se extinde a fost luată după o analiză profundă a locației economice”.

Primarul a amintit și prezența de peste două decenii a companiei în oraș: „De peste 20 de ani compania Siemens este alături de oraș – a crescut odată cu el, a format specialiști și a arătat că industria de înaltă tehnologie are aici un mediu bun”.

În cadrul mesajului transmis la eveniment, Astrid Fodor a felicitat și echipa WDP Sibiu pentru proiectul de construcție a unității de producție smart, precum și constructorul Geiger.

Conform tradiției, participanții la ceremonie au așezat o capsulă a timpului în fundația viitoarei clădiri.

Investiție stimată la câteva zeci de milioane de euro

Noua unitate amplasată în zona industrială de vest a municipiului Sibiu și va ocupa o suprafață de aproximativ 14.500 de metri pătrați. Finalizarea este prevăzută pentru anul 2028, după obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare. Fabrica va fi dezvoltată în parteneriat cu WDP, în baza unui contract de închiriere pe termen lung, respectând legislația și reglementările locale.

Potrivit Siemens, proiectarea zonei de producție va fi realizată virtual, cu ajutorul tehnologiei Digital Twin, care permite simularea și optimizarea amplasamentelor echipamentelor, fluxurilor de lucru și proceselor de producție. Acest sistem va ajuta la identificarea celei mai eficiente configurații înainte de începerea construcției efective.

Portofoliul fabricii va include produse de joasă tensiune SENTRON, destinate protecției, comutației, măsurării și monitorizării circuitelor electrice, precum întreruptoare automate miniaturale, întreruptoare diferențiale și dispozitive electronice de protecție, pentru uz industrial și rezidențial.

Siemens intenționează să implementeze o producție inteligentă și flexibilă, în care inteligența artificială va avea un rol central. Procesele vor fi interconectate digital, de la aprovizionarea cu materii prime, la asamblare, testare și livrare. Materialele vor fi transportate autonom către liniile de producție cu ajutorul vehiculelor ghidate automat (AGV), iar automatizarea și robotica vor fi integrate în fluxul de lucru. Compania estimează că această abordare va crește eficiența și va permite adaptarea rapidă la cerințele pieței.

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