Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a transmis un punct de vedere oficial în cazul Geaninei Maria Spînu, dezvăluit în EXCLUSIVITATE de Ora de Sibiu. Femeia de 52 de ani a murit în luna august, după mai multe cure de chimioterapie. Soțul acesteia acuză posibile nereguli în îngrijirea medicală și suspectează că femeia ar fi contractat o bacterie periculoasă în spital. Reprezentanții unității medicale resping această ipoteză, invocând concluziile unei anchete epidemiologice interne. Spitalul confirmă, totodată, că sunt în desfășurare verificări și că va pune la dispoziția anchetatorilor toate documentele solicitate.

Cazul Geaninei Maria Spînu, care a murit pe 11 august 2026, la Spitalul Județean Sibiu, continuă să ridice întrebări. Femeia suferea de leucemie mielomonocitară cronică și urma tratament la Secția de Hematologie. Soțul ei, Vasile Spînu, susține că aceasta a ajuns pe propriile picioare la ultima internare, dar starea i s-a agravat după cea de-a patra cură de chimioterapie.

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Bărbatul a depus o plângere penală și a sesizat Colegiul Medicilor Sibiu și Direcția de Sănătate Publică, solicitând să fie stabilite împrejurările în care soția sa și-a pierdut viața.

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După ce Ora de Sibiu a prezentat acuzațiile familiei și explicațiile medicului curant, dr. Romeo Gabriel Mihăilă, conducerea spitalului a transmis o poziție oficială în care prezintă concluziile propriilor verificări și măsurile luate în urma sesizărilor.

Spitalul susține că bacteria nu a fost contractată în salon

Una dintre cele mai grave suspiciuni ale soțului privește bacteria Klebsiella pneumoniae, identificată în sângele pacientei înainte de deces. Vasile Spînu consideră că soția sa ar fi putut contracta bacteria în timpul internării, în condițiile în care avea imunitatea extrem de scăzută și împărțea salonul cu alte paciente.

Conducerea spitalului afirmă însă că ancheta epidemiologică efectuată după deces a ajuns la o altă concluzie.

„În urma decesului pacientei, Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM) din cadrul spitalului a efectuat o anchetă epidemiologică amănunțită. Conform concluziilor acestui raport intern, s-a stabilit că pacienta nu a contractat bacteria Klebsiella pneumoniae din mediul spitalicesc sau din salon”, transmite conducerea SCJU Sibiu.

Potrivit reprezentanților unității medicale, boala de care suferea femeia și tratamentul agresiv prin chimioterapie i-au afectat profund sistemul imunitar.

Spitalul explică faptul că, în asemenea situații, bacteriile aflate în mod obișnuit în tubul digestiv pot ajunge în sânge, provocând complicații severe.

„Date fiind specificul bolii (leucemie mielomonocitară cronică) și tratamentul agresiv prin polichimioterapie, organismul pacientei se afla într-o stare de imunosupresie profundă (pancitopenie de lungă durată). În acest context clinic, fenomenul de translocare bacteriană din tubul digestiv în fluxul sangvin este o complicație cunoscută și severă, documentată medical în cazul pacienților hematooncologici”, precizează reprezentanții spitalului.

Aceasta este concluzia anchetei interne a unității medicale, nu rezultatul unei expertize medico-legale independente.

Conducerea spitalului spune că tratamentul a respectat protocoalele

O altă nemulțumire exprimată de Vasile Spînu privește modul în care soția sa a fost îngrijită în ultimele zile de viață. Bărbatul a reclamat inclusiv presupusa lipsă a unor medicamente și întârzierea administrării antibioticului necesar combaterii infecției.

În răspunsul oficial, conducerea spitalului susține că verificările preliminare nu au evidențiat nerespectarea procedurilor medicale.

„Din verificările preliminare rezultă că procedurile terapeutice, protocoalele de internare, screeningul bacteriologic periodic și măsurile de izolare funcțională specifice Secției de Hematologie pentru protecția pacienților imunodeprimați au fost aplicate în conformitate cu normele în vigoare”, se arată în punctul de vedere transmis de SCJU Sibiu.

Reprezentanții unității medicale afirmă că femeia a fost supravegheată permanent, iar tratamentul a fost modificat în funcție de evoluția stării sale de sănătate.

„Pacienta a fost monitorizată constant, iar schema de tratament a fost adaptată evoluției clinice, inclusiv prin administrarea de antibioterapie țintită în baza schemelor de sensibilitate evidențiate de testele de laborator”, precizează conducerea spitalului.

Comunicatul nu detaliază însă momentul exact al începerii tratamentului antibiotic țintit și nici nu răspunde punctual acuzației potrivit căreia familia ar fi fost nevoită să cumpere anumite medicamente.

Spitalul confirmă verificările și promite să predea toate documentele anchetatorilor

Moartea Geaninei Spînu este analizată de mai multe instituții, după sesizările depuse de soțul acesteia. Plângerea penală a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, iar Colegiul Medicilor a declanșat o procedură disciplinară care îl vizează pe șeful Secției de Hematologie, dr. Romeo Gabriel Mihăilă.

Conducerea Spitalului Județean Sibiu anunță că va colabora cu toate instituțiile implicate.

„SCJU Sibiu colaborează în totalitate cu instituțiile sesizate de către soțul pacientei — Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, Colegiul Medicilor Sibiu și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu. Unitatea noastră medicală a pus și va pune la dispoziția comisiilor de specialitate și a organelor de cercetare penală toate documentele medicale solicitate, foile de observație, precum și rapoartele interne necesare pentru clarificarea completă a circumstanțelor acestui caz”, transmite conducerea spitalului.

Totodată, instituția precizează că a fost declanșată și o procedură de verificare administrativă și profesională, fără ca acest lucru să însemne că personalul medical ar fi fost găsit vinovat.

„Subliniem faptul că demararea cercetării disciplinare reprezintă o etapă procedurală obligatorie pentru analizarea obiectivă a faptelor și nu echivalează cu stabilirea unei culpe medicale sau a unei vinovății din partea personalului implicat”, se mai arată în comunicat.

Familia așteaptă răspunsuri. Verdictul aparține autorităților

Pentru Vasile Spînu, demersurile au început după moartea soției sale, în noaptea de 10 spre 11 august, la numai o zi după transferul acesteia la Terapie Intensivă.

Bărbatul susține că deține documente medicale, înregistrări audio și video și alte probe pe care le-a pus la dispoziția instituțiilor sesizate. Acesta dorește să afle dacă decesul putea fi evitat și dacă toate deciziile medicale luate în timpul internării au fost corecte.

De cealaltă parte, conducerea spitalului își exprimă condoleanțele față de familie și subliniază că stabilirea eventualelor responsabilități nu poate fi făcută doar pe baza verificărilor interne.

„Instituția va aștepta concluziile oficiale ale expertizelor medico-legale și ale comisiilor de jurisdicție profesională abilitate, acestea fiind singurele organisme în măsură să emită un verdict tehnic și juridic cu privire la corectitudinea actului medical”, transmite SCJU Sibiu.

Până la finalizarea anchetelor, rămân două perspective asupra ultimelor zile din viața Geaninei Spînu: cea a familiei, care suspectează nereguli grave, și cea a spitalului, care susține că procedurile au fost respectate.

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