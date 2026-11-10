Problemele drumurilor neasfaltate continuă să fie semnalate de locuitorii din județul Sibiu. După cazul familiilor de pe strada Văii din Târnava, despre care Ora de Sibiu a scris recent, un alt cititor reclamă condițiile dificile în care trăiesc aproximativ 15 familii de pe o stradă secundară din zona Valea Mare. Oamenii spun că drumul este îngust, denivelat și se transformă într-o adevărată problemă atunci când plouă, iar promisiunile privind modernizarea acestuia nu s-ar fi concretizat.

Unul dintre locuitori, Vasile Octavian, spune că problema de pe artera secundară din zona Valea Mare este veche și că a încercat în repetate rânduri să atragă atenția autorităților asupra situației. Deși locuiește în prezent în Austria, acesta susține că a discutat cu primarul și i-a solicitat măcar o intervenție provizorie, prin adăugarea unui strat de piatră, până la asfaltarea străzii.

Potrivit acestuia, edilul le-ar fi promis locuitorilor că drumul va fi asfaltat, însă, până în prezent, intervențiile ar fi fost minime.

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„Problema este veche. Noi suntem aproximativ 15 familii pe această stradă. L-am înștiințat pe primar și i-am spus să pună măcar niște piatră pe drum. Ne-a promis că ne asfaltează, dar nu ne-a făcut mai nimic”, reclamă Vasile Octavian.

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▶ Vezi pagina acestui video: Stradă impracticabilă în Șeica Mare. 15 familii așteaptă de ani de zile o soluție: „Ne-a promis că o asfaltează” — VIDEO

Drumul a fost lărgit de locuitori, dar apa se adună pe stradă

Bărbatul spune că, la un moment dat, strada era atât de îngustă și de dificil de parcurs, încât locuitorii au fost nevoiți să găsească singuri o soluție. Aceștia au chemat un excavator pentru a lărgi drumul, însă situația nu a fost rezolvată complet.

„Strada era foarte îngustă și arăta ca o râpă, așa că am fost nevoiți să chemăm un excavator pentru a lărgi drumul. Între timp, vecinii și-au ridicat gardurile, iar apa se adună pe stradă. Primarul ne-a spus să stăm liniștiți, că se rezolvă problema, însă nu a făcut aproape nimic. Singura intervenție a fost montarea unor becuri pe stradă. Practic, ne-a cerut voturile degeaba”, a declarat Vasile Octavian.

Vasile Octavian susține că a încercat să ia din nou legătura cu primarul și să îi comunice problemele, însă nu ar fi primit un răspuns.

Primarul, niciun răspuns până la publicarea articolului

Reporterul Ora de Sibiu a încercat să obțină și un punct de vedere din partea primarului comunei Șeica Mare, Nicolae Șușa, pe care l-a contactat telefonic și căruia i-a transmis inclusiv un videoclip care surprinde starea străzii reclamate de localnici.

Am încercat de mai multe ori să discutăm cu acesta, dar degeaba.

Până la ora publicării articolului, edilul nu a oferit însă un răspuns cu privire la situația semnalată.

Un nou caz după cel de pe strada Văii din Târnava

Sesizarea vine la scurt timp după ce Ora de Sibiu a prezentat situația de pe strada Văii din comuna Târnava, unde aproximativ zece familii reclamă că trăiesc în noroi din cauza unui drum neasfaltat.

Acolo, oamenii au povestit că, atunci când plouă sau ninge, deplasarea devine extrem de dificilă. Familiile cu copii sunt nevoite să folosească încălțăminte de schimb pentru a ajunge la școală și la grădiniță, iar locuitorii au atras atenția inclusiv asupra dificultăților pe care le-ar putea întâmpina o ambulanță pentru a ajunge la casele lor.

În cazul străzii din Târnava, primarul a declarat pentru Ora de Sibiu că s-a intervenit cu un buldoexcavator și s-a pus piatră, iar lucrările vor continua în funcție de condițiile meteorologice. Edilul a explicat și că asfaltarea trebuie amânată până la clarificarea unor lucrări de infrastructură, inclusiv cele privind extinderea rețelei de gaze. DETALII AICI

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