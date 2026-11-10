Pe scurt: Ștrandul de pe strada Stadionului nr. 32 se concesionează prin licitație publică, cu construcțiile și terenul aferent. Ofertele se primesc la Centrul de Informare pentru Cetățeni până pe 4 decembrie, iar licitația are loc pe 11 decembrie.

Primăria Mediaș concesionează prin licitație publică Ștrandul Municipal de pe strada Stadionului nr. 32, cu construcțiile și terenul aferent. Firmele și persoanele fizice interesate își pot depune dosarele până pe 4 decembrie, ora 12:30, iar licitația are loc pe 11 decembrie.

Ștrandul face parte din domeniul public al municipiului. Procedura se desfășoară potrivit Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Hotărârii Consiliului Local Mediaș nr. 233 din 29 septembrie 2026, anunță primăria într-un comunicat.

Unde și când se depun dosarele

Opțiunea de participare, împreună cu documentele de eligibilitate cerute în documentația de atribuire, se depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni al Primăriei Mediaș. Ofertele se primesc între 4 noiembrie și 4 decembrie 2026, în programul instituției:

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luni–joi: 8:00–15:00;

vineri: 8:00–13:00.

Termenul-limită pentru înregistrarea dosarelor este 4 decembrie, ora 12:30.

Ședința publică de licitație va avea loc pe 11 decembrie 2026, de la ora 11:00, la sediul Primăriei Mediaș din Piața Corneliu Coposu nr. 3.

Comunicatul nu precizează redevența minimă de pornire și nici durata concesiunii.

Primăria a mai încercat în 2023

Ștrandul a mai fost scos la licitație pentru concesionare la începutul lui 2023, cu un preț minim de pornire de 130.000 de lei, reprezentând redevența anuală, a scris atunci Ora de Mediaș. Potrivit anunțului de atunci, complexul includea două bazine de înot, un restaurant, terase, o discotecă și dușuri.

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