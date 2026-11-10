Pe scurt:
Mandatul emis de Judecătoria Mediaș a fost pus în aplicare în aceeași zi. Tânărul are de executat o pedeapsă de trei ani de închisoare.
Un tânăr de 25 de ani din Mediaș, condamnat la închisoare, a fost identificat de polițiști în municipiul Sibiu luni, 9 noiembrie 2026, potrivit IPJ Sibiu.
Tânărul a fost găsit în jurul orei 13:30, de polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu.
Pe numele său, Judecătoria Mediaș emisese un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Mandatul a fost emis tot luni, 9 noiembrie 2026, în ziua în care acesta a fost identificat.
Condamnarea este de trei ani de închisoare cu executare. Infracțiunile pentru care tânărul a fost condamnat sunt încălcarea ordinului de protecție, distrugerea și amenințarea.
În urma identificării, acesta a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.
Comentarii
Ultima oră
- Elevii din Sibiu primesc primele burse pe 20 noiembrie: cea de merit ajunge la peste 700 de lei acum 11 minute
- Impozitarea meditațiilor stârnește discuții la Sibiu. Director de școală: „Se va ajunge să se facă meditații la negru” acum o oră
- Stradă impracticabilă în Șeica Mare. 15 familii așteaptă de ani de zile o soluție: „Ne-a promis că o asfaltează”/ video acum o oră
- România, dependentă de importuri după oprirea Cernavodă: se cumpără masiv curent și gaze acum o oră
- Peste 300 de dansatori, zece generații reunite, lacrimi și îmbrățișări la Sibiu la sărbătoarea de 35 de ani a Cetei Junilor / video acum o oră