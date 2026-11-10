Pe scurt: Mandatul emis de Judecătoria Mediaș a fost pus în aplicare în aceeași zi. Tânărul are de executat o pedeapsă de trei ani de închisoare.

Un tânăr de 25 de ani din Mediaș, condamnat la închisoare, a fost identificat de polițiști în municipiul Sibiu luni, 9 noiembrie 2026, potrivit IPJ Sibiu.

Tânărul a fost găsit în jurul orei 13:30, de polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu.

Pe numele său, Judecătoria Mediaș emisese un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Mandatul a fost emis tot luni, 9 noiembrie 2026, în ziua în care acesta a fost identificat.

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Condamnarea este de trei ani de închisoare cu executare. Infracțiunile pentru care tânărul a fost condamnat sunt încălcarea ordinului de protecție, distrugerea și amenințarea.

În urma identificării, acesta a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.

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