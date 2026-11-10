Pe scurt: Sibiul are 8 la atmosferă, standuri și acces, 7 la mâncare și 6 la raportul calitate-preț. Ediția 2026 a târgului se deschide pe 13 noiembrie, în Piața Mare, cu intrare liberă.

Târgul de Crăciun din Sibiu a fost desemnat cel mai bun din România în ChristmasWanders Index 2026, un clasament publicat de un site independent de ghiduri, care a evaluat târgurile de Crăciun din 195 de orașe din 30 de țări.

Sibiul a primit nota 7,5 din 10 și ocupă locul 39 în clasamentul general, la egalitate cu Bath, din Anglia. Autorii îl recomandă mai ales pentru standurile cu produse meșteșugărești din jurul Turnului Sfatului.

Cum a fost notat Sibiul

Fiecare oraș a primit note de la 1 la 10 pentru cinci criterii, cu ponderi diferite în nota finală: atmosfera (30%), standurile (25%), mâncarea și băutura (20%), raportul calitate-preț (15%) și accesul (10%), potrivit metodologiei publicate de ChristmasWanders.

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Sibiul a luat 8 la atmosferă, 8 la standuri, 7 la mâncare și băutură, 6 la raportul calitate-preț și 8 la acces. Separat, a primit 5 din 10 la aglomerație, o notă care nu intră în calculul final și arată doar cât loc ai să te miști printre standuri.

Nota de 6 la raportul calitate-preț ține de felul în care e calculat criteriul: prețurile produselor clasice, garanția pentru cană și eventualele taxe de intrare sunt comparate cu prețurile obișnuite din țara respectivă, nu cu cele din alte țări.

Celelalte târguri din România

În clasament apar cinci orașe din România. După Sibiu urmează Timișoara, cu 7,1 (locul 92), Brașovul, cu 7,0 (locul 97, la egalitate cu alte patru orașe), Cluj-Napoca, cu 6,6 (locul 146), și Craiova, cu 6,5 (locul 155). Media României este 6,9.

Pe primele locuri în Europa sunt Strasbourg, din Franța (9,1), Nürnberg, din Germania (8,7), și Viena (8,6). Autorii spun că organizatorii nu pot plăti pentru a intra în clasament și că notele au fost verificate în octombrie 2026.

Site-ul a deschis și un vot al cititorilor pentru cel mai bun târg de Crăciun din Europa, până pe 10 ianuarie 2027.

A doua distincție pentru târg în această toamnă

La începutul lunii, Târgul de Crăciun din Sibiu a ieșit pe primul loc și într-o analiză a companiei eurochange, care a comparat prețul vinului fiert în 55 de târguri europene. Ora de Sibiu a scris despre clasamentul britanic care pune târgul din Sibiu pe primul loc la prețul vinului fiert.

Tot în 2026, târgul a primit marca de calitate „Excellent European Christmas Market”, acordată de EECMA, pe care au primit-o doar 12 târguri din Europa, potrivit site-ului oficial al târgului.

Când se deschide târgul

Ediția din acest an se deschide vineri, 13 noiembrie, și durează până pe 3 ianuarie 2027, în Piața Mare. Târgul este deschis de luni până vineri între orele 11:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica între 10:00 și 22:00. Intrarea este liberă.

Programul și noutățile ediției 2026 a Târgului de Crăciun din Sibiu sunt prezentate pe larg într-un articol separat.

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