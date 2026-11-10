Pe scurt: Cu o flotă de 100 de camioane, afacerea de familie din Sibiu obține 70% din venituri de pe piețele externe. Germania, una dintre principalele destinații ale curselor, este și țara în care compania pregătește o sucursală.

SAM Transport din Sibiu, o afacere de familie, estimează că va încheia anul 2026 cu afaceri de 87 de milioane de lei, cu 47% peste nivelul anului anterior, potrivit oficialilor companiei citați de Ziarul Financiar.

În perioada ianuarie–septembrie, transportatorul a ajuns la o cifră de afaceri de 65 de milioane de lei. Rezultatul din primele nouă luni depășește deja cifra de afaceri realizată pe întregul an anterior.

Directorul de dezvoltare al companiei, Alexandru Dobra, leagă evoluția activității de reducerea timpilor de așteptare la frontiere după intrarea completă a României în spațiul Schengen. Camioanele pot efectua astfel mai multe curse într-o lună.

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„Intrarea completă în Schengen ne-a ajutat mult, cu mai puţin timp pierdut la graniţe şi mai multe curse pe luna cu acelaşi camion. Rutele externe, pe Germania, Belgia şi Olanda, sunt motorul nostru“, a spus Alexandru Dobra. Înainte de a lucra la SAM Transport, acesta a lucrat la un alt transportator din Sibiu.

Intrarea în Schengen terestru, la începutul anului 2025, este prezentată drept cel mai important eveniment de pe piața transportului de mărfuri. Eliminarea barierelor la frontiere a permis livrări mai rapide și optimizarea rutelor.

În Germania, una dintre piețele externe indicate de directorul de dezvoltare, SAM Transport se află în proces de deschidere a unei sucursale.

Compania are o flotă de 100 de camioane și transportă mărfuri pentru clienți din industria auto, industria farmaceutică, modă, hârtie și țigări. Piața din România asigură 30% din activitatea companiei, în timp ce piețele externe generează restul de 70%.

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