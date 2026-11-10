Pe scurt: O primă hotărâre favorabilă lui Georgescu a fost întoarsă în octombrie de Curtea de Apel București. Noua decizie prevede 30 de zile de arest la domiciliu, calculate de la rămânerea definitivă.

Tribunalul București a admis luni, 9 noiembrie 2026, o nouă cerere formulată de Călin Georgescu pentru înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, potrivit AGERPRES.

Este a doua decizie favorabilă pronunțată de tribunal în această privință, însă hotărârea nu este definitivă.

Reprezentanții instanței au precizat că măsura arestului la domiciliu a fost dispusă pentru 30 de zile, termen care va începe să curgă de la data rămânerii definitive a încheierii.

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„Prin încheierea din data de 09.11.2026, pronunțată în dosarul nr. 46441/3/2026 al Tribunalului București, s-a admis cererea formulată de inculpatul G.C. de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Totodată, s-a dispus punerea în libertate a inculpatului G.C., dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză”, au transmis reprezentanții tribunalului.

Surse judiciare au declarat pentru agenția de presă că DIICOT va face contestație. Până la judecarea acesteia, Călin Georgescu rămâne în Arestul Central.

Prima decizie de arest la domiciliu a fost întoarsă de Curtea de Apel București

Georgescu a mai obținut o soluție favorabilă la Tribunalul București în 13 octombrie 2026, în aceeași speță. Atunci, procurorii au contestat hotărârea, iar judecătorii de la Curtea de Apel București au admis contestația și au întors soluția tribunalului.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Dosarul vizează o garanție de 1,1 milioane de euro pentru un credit neobținut

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să intre într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Pentru aceasta era necesară o linie de credit de 6 milioane de euro.

Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, prezentat drept un om de încredere. La rândul său, Rusen i l-a prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea creditului, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru finanțarea campaniei lui Georgescu la alegerile prezidențiale.

Ulterior, omul de afaceri a fost convins să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că valoarea împrumutului ar putea crește la 15 milioane de euro.

Creditul nu a mai fost acordat, iar Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu și-a mai primit banii.

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