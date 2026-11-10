Pe scurt: Doi bărbați, un vestiar și un radio sunt punctul de plecare al unui spectacol jucat în peste 30 de țări. Biletele pentru reprezentațiile de la Sibiu costă 35 de lei, iar producția este recomandată publicului de peste 14 ani.

„Un Poyo Rojo” va fi prezentat în premieră în România la Sibiu, pe 19 și 20 noiembrie 2026, de la ora 19:00, în sala de la parter a Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong”.

Spectacolul îi aduce pe scenă pe artiștii argentinieni Luciano Rosso și Alfonso Barón, potrivit unui comunicat al Teatrului Gong.

Producția combină dansul contemporan, teatrul fizic, sportul și comedia. Mișcarea, expresivitatea facială și ritmul comic înlocuiesc dialogul, iar corpul devine, pe rând, instrument de seducție, mijloc de intimidare și expresie a vulnerabilității.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Povestea începe într-un vestiar, unde se întâlnesc doi bărbați. Un radio transmite muzică și știri, iar o confruntare aparent banală se transformă într-un duel al seducției, orgoliilor și dorinței. Fără să rostească vreun cuvânt, cei doi interpreți construiesc o poveste despre atracție, rivalitate și fragilitatea masculinității.

Spectacolul abordează, cu ironie, stereotipurile masculinității, jocurile de putere și convențiile sociale care modelează relațiile.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre cele două reprezentații ale spectacolului „Un Poyo Rojo” la Teatrul Gong, programate pentru 19 și 20 noiembrie, de la ora 19:00.

Luciano Rosso revine la Sibiu cu al treilea spectacol

„Mă interesează un teatru care provoacă, surprinde și ne scoate din zona de confort. Un Poyo Rojo are această libertate extraordinară de a vorbi despre masculinitate, seducție și vulnerabilitate fără să folosească niciun cuvânt. Este un spectacol care a cucerit publicul din întreaga lume și care demonstrează că teatrul poate fi în același timp inteligent, provocator și incredibil de amuzant. Îmi doresc ca publicul din Sibiu să descopere cât de spectaculoasă poate fi această formă de expresie artistică”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Managerul a precizat că acesta este al treilea spectacol cu care Luciano Rosso vine la Sibiu, după „Furor”, prezentat în 2019, și „Apocalipsync”, prezentat în 2022 și 2025. Adrian Tibu a anunțat și intenția de a-l aduce din nou pe artist la Sibiu în 2027, cu o producție lansată la Miami în toamna anului 2026. „Pur și simplu, îl iubim pe acest artist!”, a spus acesta.

Creat în 2008, la Buenos Aires, „Un Poyo Rojo” a ajuns pe scene din Europa, America și Oceania. Din 2015, producția a fost în turneu neîntrerupt, fiind prezentată în peste 30 de țări, cu mai mult de 1.000 de reprezentații. Printre scenele și evenimentele care au găzduit spectacolul se numără Théâtre du Rond-Point din Paris și Edinburgh Festival Fringe.

Comunicatul prezintă și aprecieri din presa internațională. Publicația britanică Broadway Baby descrie producția drept o experiență hilară și uluitoare din punct de vedere tehnic, care depășește granițele teatrului fizic și sfidează clasificările.

Dance Australia remarcă talentul interpreților, precizia comică, expresivitatea și virtuozitatea fizică, precum și finalul neașteptat de tandru. The Stage evidențiază felul în care spectacolul demontează cu umor ostentația virilității, prin carisma și sincronizarea celor doi artiști.

Luciano Rosso este actor, dansator și coregraf argentinian, format în dans clasic, jazz, dans contemporan și teatru. A colaborat cu numeroase companii internaționale și a participat la proiecte prezentate pe mai multe continente.

Alfonso Barón este actor, dansator și coregraf, cu o carieră la intersecția teatrului și dansului contemporan. A colaborat cu coregrafi ai scenei argentiniene și s-a alăturat companiei „Un Poyo Rojo” în 2011.

Biletele costă 35 de lei, iar spectacolul este recomandat publicului de peste 14 ani

Spectacolul durează aproximativ 60 de minute și nu este recomandat celor cu vârsta sub 14 ani. Un bilet costă 35 de lei, tarif unic nerambursabil. Accesul la fiecare dintre cele două reprezentații se face pe bază de bilet.

Biletele sunt puse în vânzare online, prin teatrulgong.ro, și la sediul teatrului. Programul de vânzare este de miercuri până vineri, între orele 11:00 și 18:00, sâmbăta între 10:00 și 18:00, iar duminica între 10:00 și 14:00.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu este o instituție publică de spectacole care funcționează sub autoritatea Consiliului Local Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu.

Regia și luminile spectacolului „Un Poyo Rojo” sunt semnate de Hermes Gaido, iar coregrafia de Nicolás Poggi, Luciano Rosso și Alfonso Barón. Din distribuție fac parte Alfonso Barón și Luciano Rosso. Producția este realizată de Poyo Rojo / T4 – Maxime Seugé și Jonathan Zak.

Comentarii