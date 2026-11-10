Pe scurt: Capela Spitalului Municipal Sibiu a primit mii de credincioși în cele două zile de hram. Numărul participanților a fost comunicat de managerul unității medicale, dr. Ștefania Șerban.

Peste 5.000 de credincioși au participat, duminică și luni, la hramul Capelei Spitalului Municipal Sibiu, unde au fost aduse spre închinare moaștele Sfinților Nectarie și Luca al Crimeei, conform AGERPRES.

Informația a fost transmisă de managerul unității medicale, dr. Ștefania Șerban, care a precizat că numărul mare de participanți confirmă interesul credincioșilor pentru acest eveniment religios.

„Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în rugăciune și celor care au contribuit la organizarea hramului”, a declarat Ștefania Șerban

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Evenimentul a fost organizat cu binecuvântarea Mitropolitului Ardealului, Laurențiu Streza. Moaștele celor doi sfinți au fost scoase spre închinare în exteriorul capelei încă de duminică, iar luni, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, ocrotitorul spiritual al lăcașului de cult, a fost oficiată Sfânta Liturghie de hram.

Spitalul vrea să construiască o capelă

Managerul Spitalului Municipal Sibiu spune că participarea numeroasă a credincioșilor întărește intenția conducerii de a construi o capelă în incinta unității medicale.

„Primim cu recunoștință acest mare dar al Sfântului Nectarie, care ne întărește hotărârea de a duce mai departe planul de a construi o capelă în incinta spitalului. Ne dorim ca aceasta să fie un loc de rugăciune și alinare pentru pacienți, familiile lor, personalul medical și toți credincioșii”, a declarat dr. Ștefania Șerban.

După cele două zile în care au fost expuse la Capela Spitalului Municipal, moaștele Sfântului Nectarie și ale Sfântului Luca al Crimeei sunt aduse marți la Biserica din curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Primirea moaștelor este programată la ora 08:30, urmată de Sfânta Liturghie, de la ora 09:00, și de Sfânta Taină a Maslului, de la ora 10:30. Credincioșii se vor putea închina până la ora 14:00.

Evenimentul de la Spitalul Județean este organizat sub îndrumarea spirituală a preotului Gheorghe Ghincea.

FOTO Ștefania Șerban Facebook

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