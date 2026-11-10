Veste extraordinară pentru ACS Mediaș: echipa revine pe stadionul ”Gaz Metan” după 3 ani de ”secetă”

După trei ani și trei luni, ACS Mediaș revine sâmbătă pe Stadionul ”Gaz Metan”, pentru derby-ul Ligii 3, cu CSM Corona Brașov.

Primele clasate din Seria 2 a Ligii 3, ACS Mediaș 2022 și CSM Corona Brașov se înfruntă în duel direct sâmbătă, de la ora 14.00, pe Stadionul ”Gaz Metan”. Până acum, medieșenii și-au jucat meciurile de pe teren propriu pe arena ”8 Mai”.

În luna octombrie, însă, Transgaz a aprobat în Consiliul de Administrație închirierea arenei ”Gaz Metan” pentru ACS Mediaș 2022, pentru suma de aproximativ 1650 euro. Până acum, Transgaz solicita o sumă exorbitantă, de 8.000 euro pentru fiecare joc!

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ACS Mediaș 2022 a ajuns pe primul loc în Seria 2 după o serie de opt victorii consecutive în campionat. Ultimul eșec al medieșenilor a fost înregistrat în etapa a doua, la Brașov, când Corona a câștigat cu 3-1.

”Așa e normal, să revenim pe Stadionul Gaz Metan, după patru ani și jumătate, Transgaz a văzut rezultatele noastre și a aprobat o chirie mai mică, de 8300 lei, pe care sperăm să o scoatem din bilete. Nu știu dacă vom juca toate meciurile acolo, dar sigur vom disputa meciurile tari. Rămâne de văzut și cum decurg lucrurile, avem meciuri decisive în finalul acestui an, sper să terminăm cu bine. Compania Transgaz este bine intenționată, s-au remediat problemele de acolo, gazonul arată acum bine” a spus Ionuț Buzean, conducătorul clubului de pe malul Târnavei Mari.

”Punctele contra echipelor de play-off sunt decisive”

Fostul fundaș al Gazului Metan spune că bătălia pentru promovare cu Corona Brașov va fi una crâncenă. Cosmin Vâtcă are merite importante pentru ascensiunea echipei din ultima vreme.

”Eu văd lucrurile în perspectivă, important este câte puncte vom face cu echipele care merg în play-off, până acum avem 4 puncte, sperăm să obținem cât mai multe, asta contează. Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci, ar fi foarte bine pentru comunitate. Este important că am legat 8 victorii, nu am mai avut o perioadă așa de bună de când am promova în Liga 3, avem un moral foarte bun, contează pentru grupă. Cred că totul s-a construit în jurul staff-ului tehnic”.

”Se va îmbunătăți situația”

Oficialul clubului medieșean spune că pentru promovare este nevoie de o finanțare mai substanțială din partea mediului privat. ”Visăm frumos, dar nu avem stadionul nostru, plătim chirie, iar un viitor solid se construiește de la fundație, când nu ai casa ta e greu să te gândești la Liga 2. În plus, avem nevoie de mai multă stabilitate financiară, avem Primăria Mediaș care asigură stabilitate, restul sunt contracte de sponsorizare. Au venit mai mulți sponsori alături de noi, avem semnale că vor veni și alții, cred că se vor îmbunătăți lucrurile. Sunt convins că și rezultatele au făcut să fie posibil acest lucru” a mai punctat Ionuț Buzean.

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