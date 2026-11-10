Pe scurt: Deși vorbește despre alocări de miliarde de euro pentru apărare, șeful Romarm reclamă lipsa comenzilor și cere investiții în producție. Compania invită firmele private la proiecte comune.

Primele zece luni din 2026 au fost „un dezastru” pentru 99% dintre companiile românești din industria de apărare, care nu au avut comenzi și nicio perspectivă, a declarat marți, 10 noiembrie 2026, Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general al Romarm. Declarațiile au fost relatate de Agerpres, potrivit Știrile ProTV.

Pîrcălăbescu a precizat că se referă la companiile care intră sub incidența Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare. El a descris bilanțul acestora drept „o bătaie de joc la adresa industriei naționale de apărare”: „Zero comenzi, nicio perspectivă, nimic!”.

Șeful Romarm critică alocarea banilor și cere investiții în industria de apărare

Directorul general al Romarm a susținut că lipsa rezultatelor vine în condițiile în care industria de apărare a avut cea mai mare alocare de fonduri.

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„La noi, din păcate, ca bilanț, nu s-a întâmplat nimic, deși am avut cea mai mare alocare a fondurilor pentru industria de apărare. Vorbesc aici de aproximativ 20 și ceva de miliarde de euro, 11 miliarde de euro prin programul SAFE și 2,45% din bugetul național pentru apărare. Din păcate, acel buget pentru apărare este gândit prost”, a declarat Pîrcălăbescu.

Acesta consideră că bugetul pentru apărare nu trebuie să acopere doar Ministerul Apărării și cheltuielile zilnice, ci să includă și bani pentru industria de profil.

„Bugetul pentru industria de apărare va genera, la rândul său, plusvaloare în economia românească și va aduce și mai mulți bani pentru Ministerul Apărării”, a explicat directorul general al Romarm.

În opinia sa, investițiile în producția de apărare ar permite economiei românești să susțină o alocare de cinci procente din PIB pentru apărare.

„Dacă investim în industria de apărare, peste 3, 4, 5, 10 ani vom avea plusvaloare în economia românească, va crește acest buget și vom putea ajunge, conform standardelor NATO, la 5% alocați din PIB către apărare”, a spus Pîrcălăbescu.

Romarm invită firmele private să participe la proiecte comune

Potrivit șefului Romarm, industria de apărare cuprinde 200 de companii, dintre care doar 22 sunt de stat. Restul, „180 aproximativ”, sunt firme private.

Pîrcălăbescu a arătat că nu toate companiile pot produce anumite tipuri de explozibili sau de muniție și le-a invitat pe cele private să colaboreze cu Romarm.

„Îi așteptăm să vină lângă Romarm, fiindcă avem toate acreditările și capacitățile necesare. Avem peste 5.000 de hectare de infrastructură. Infrastructura din industria de apărare este foarte greu să o mai găsești”, a declarat acesta.

Directorul general a legat restructurarea Romarm de asocierile în participațiune și de proiectele comune cu firmele private, susținând că funcționarea companiilor de stat ar sprijini și activitatea celor private.

„Și ce înseamnă restructurarea Romarm? Înseamnă să nu mai aruncăm banii pe fereastră, banii guvernului, pe care putem să îi dăm ulterior pentru înzestrare pentru acest ecosistem format din companii private și de stat, fiindcă din cele 200 de companii, sunt doar 22 de stat”, a menționat șeful Romarm.

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