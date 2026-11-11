ISU Argeș a simulat miercuri un accident cu incendiu între un microbuz și un autoturism în tunelul Momaia. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță testele finale ale sistemelor la sfârșitul lunii. Ministrul Transporturilor Ștefan-Ovidiu Popa (PSD) și fostul ministru Radu Miruță (USR) se contrazic pe tema angajărilor necesare deschiderii circulației.

Pompierii, echipajele de ambulanță, jandarmii și polițiștii au simulat miercuri, 11 noiembrie, intervenția la un accident cu incendiu între un microbuz cu pasageri și un autoturism, în tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu–Pitești.

Exercițiul a fost anunțat de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook. Accidentul a fost simulat în galeria de pe sensul Pitești–Sibiu a tunelului, pe Secțiunea 4 a autostrăzii, între Tigveni și Curtea de Argeș.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, reluat de AGERPRES, scenariul a presupus coliziunea dintre un autoturism și un microbuz, după o depășire neregulamentară, urmată de incendiu la motoarele celor două vehicule și de inundarea tunelului cu fum. Mai multe persoane au rămas, în exercițiu, încarcerate sau blocate în mașini, astfel că au fost necesare descarcerarea, evacuarea și acordarea ajutorului medical. Din cauza numărului de persoane implicate, scenariul a prevăzut și activarea Planului Roșu de Intervenție la nivelul județului Argeș.

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La acțiune au participat pompieri, echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, ale Brigăzii Autostrăzi a Poliției Române, ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, ale CNAIR, ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, ale Direcției de Sănătate Publică Argeș, ale UPU-SMURD Pitești și ale constructorului PORR Construct SRL, a anunțat ISU Argeș.

Autoturismul și microbuzul din scenariul accidentului, în galeria de pe sensul Pitești–Sibiu. Foto: captură video Cristian Pistol (CNAIR) / Facebook

Pompieri, salvatori și jandarmi, în tunelul plin de fum

Echipajele au stins incendiile, au acordat primul ajutor și au scos oamenii din tunel. Exercițiul a inclus și situații dificile apărute în timpul evacuării: unii șoferi au refuzat să-și părăsească mașinile, iar jandarmii au trebuit să intervină, a transmis Cristian Pistol.

Pompierii intervin la vehiculele implicate în accidentul simulat. Foto: captură video Cristian Pistol (CNAIR) / Facebook

La ieșirea din tunel a fost montat un cort în care persoanele evacuate au fost primite și triate, adică împărțite în funcție de gravitatea rănilor.

Cortul pentru triajul și primirea persoanelor evacuate, montat la portalul tunelului. Foto: captură video Cristian Pistol (CNAIR) / Facebook

Subprefectul județului Argeș, Dragoș Predescu, prezent la fața locului, a spus că exercițiul a fost organizat în perspectiva deschiderii circulației pe tronsonul care include tunelul, astfel încât instituțiile să fie pregătite pentru o eventuală urgență, potrivit AGERPRES.

Ce sisteme ale tunelului au fost puse la încercare

Exercițiul a servit și la verificarea funcționării împreună a echipamentelor de siguranță ale tunelului: alarmarea, senzorii care detectează incidentele, semnalizarea, instalațiile care scot fumul din galerii, sistemele care închid și blochează accesul, barierele și semnalele sonore și luminoase.

Potrivit șefului CNAIR, astfel de teste arată, în condiții cât mai apropiate de un caz real, cât de repede și cât de bine coordonat reacționează forțele de intervenție, dacă procedurile de evacuare funcționează și dacă echipamentele de siguranță își fac treaba. „Siguranța participanților la trafic este prioritară!”, a transmis Cristian Pistol.

Poliția și pompierii, în galeria tunelului Momaia, în timpul exercițiului. Foto: captură video Cristian Pistol (CNAIR) / Facebook

Testele finale ale sistemelor, anunțate pentru sfârșitul lunii

Exercițiul de miercuri vine după testele din 4 noiembrie, când CNAIR și ISU au verificat instalația de ventilare de mare capacitate și senzorii tunelului. Atunci, Cristian Pistol a anunțat că următoarea etapă va fi un exercițiu în teren, cu simularea unui eveniment real în tunel.

În postarea de miercuri, șeful CNAIR a scris că urmează, la sfârșitul lunii noiembrie, testele finale ale sistemelor. „Acesta a fost testul final; urmează analiza rezultatelor și finalizarea descărcării către DN73G”, a adăugat el. Nu a anunțat o dată pentru deschiderea circulației.

Echipajele de ambulanță au participat la exercițiu. Foto: captură video Cristian Pistol (CNAIR) / Facebook

Ministrul PSD Ștefan-Ovidiu Popa și fostul ministru USR Radu Miruță, acuzații reciproce despre angajări

Luni, 9 noiembrie, ministrul Transporturilor, social-democratul Ștefan-Ovidiu Popa, a declarat că tunelul Momaia nu mai poate fi deschis în noiembrie, pentru că nu a fost angajat personalul specializat care să monitorizeze tunelul, să se ocupe de întreținere și să intervină în caz de urgență. Ministrul l-a acuzat pe predecesorul său, Radu Miruță (USR), că a blocat aceste angajări.

În aceeași zi, Radu Miruță l-a contrazis, într-un mesaj pe Facebook reluat de Gândul. Fostul ministru a spus că, în mai 2026, CNAIR a cerut aprobarea pentru 518 posturi, dintre care 126 la structura centrală. Pe cele de la centru le-a refuzat, a afirmat el, pentru că o parte din proiecte trecuseră la Compania Națională de Investiții Rutiere, „dar nu și angajații”. A susținut că a aprobat însă posturile din structurile cu atribuții operaționale de administrare a drumurilor naționale și autostrăzilor și că această aprobare a fost transmisă CNAIR.

Miercuri, Ștefan-Ovidiu Popa a revenit cu o cronologie publicată pe Facebook, preluată de Mediafax. Potrivit ministrului, CNAIR a trimis pe 28 aprilie 2026 un memorandum pentru deblocarea a 518 posturi din organigramă, nebugetate. Pe 8 iunie, cabinetul lui Miruță a considerat justificată ocuparea prin concurs a posturilor vacante din structurile teritoriale. Memorandumul a ajuns la Ministerul Finanțelor abia pe 8 septembrie, cu numărul 10330, iar pe 17 septembrie, la nouă zile distanță, a fost retras, a scris Popa. Rezultatul, a adăugat actualul ministru, este că cei aproximativ 10 kilometri ai secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș sunt gata, dar nu pot fi dați în circulație fără echipe de întreținere și intervenție pentru tunel.

Popa a spus că au început discuțiile pentru organizarea concursurilor și angajarea etapizată a personalului. Termenul contractual pentru finalizarea secțiunii este februarie 2027.

Ce înseamnă tunelul Momaia pentru drumul Sibiu–Pitești

Tunelul Momaia are 1.350 de metri și două galerii, câte una pentru fiecare sens de mers. Face parte din Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, Tigveni–Curtea de Argeș, lungă de 9,86 kilometri, construită de compania austriacă PORR, pe baza unui contract de 1,678 miliarde de lei fără TVA. Potrivit ministrului Transporturilor, lucrările pe tronson sunt gata.

Cele două galerii ale tunelului Momaia, pe Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș. Foto: captură video Cristian Pistol (CNAIR) / Facebook

Deschiderea secțiunii depinde și de finalizarea ieșirii din autostradă către DN73G, unde lucrările depășiseră 80% la sfârșitul lunii octombrie, potrivit CNAIR. După deschiderea tronsonului, se va putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai Autostrăzii Sibiu–Pitești. La capătul dinspre Sibiu, lucrările continuă pe lotul Boița–Cornetu.

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