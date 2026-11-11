Pe scurt: Avize pentru baterii de 65 de gigawați, dar numai circa un gigawatt în funcțiune: acesta este decalajul semnalat de Adrian Echert după participarea la conferința de energie RIEC 2026.

România vinde energie electrică ieftină la prânz și o cumpără seara, mai ales din Bulgaria, la un preț de până la cinci ori mai mare, susține Adrian Echert într-o postare pe Facebook, după participarea la RIEC 2026, conferința internațională de energie de la București.

Pentru a explica mecanismul, Echert folosește o comparație cu vânzarea roșiilor și cumpărarea produselor procesate: „Vara îi vindem vecinului roșiile pe nimic, el le pune în borcane, iar iarna îi cumpărăm zacusca făcută din roșiile noastre de cinci ori mai scump.”

Potrivit acestuia, la prânz, când panourile fotovoltaice produc din plin, România are mai mult curent decât poate folosi și îl vinde vecinilor la aproximativ 50 de euro. Seara, după apus, când consumatorii aprind luminile și folosesc cuptoarele și mașinile de spălat, energia este cumpărată înapoi, în special din Bulgaria, chiar și la 250 de euro.

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Bateriile fac diferența între energia vândută la prânz și cea cumpărată seara

Echert afirmă că o parte din energia ieftină vândută la prânz este stocată în bateriile din Bulgaria, apoi revândută României seara, la un preț mult mai mare. În România, spune el, există avize pentru baterii de 65 de gigawați, însă capacitatea aflată efectiv în funcțiune este de aproximativ un gigawatt.

Ora de Sibiu a scris în mai 2026 despre diferența de aproape șapte ori dintre prețul energiei vândute Bulgariei la prânz și cel al energiei reimportate seara, potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță.

În opinia lui Echert, banii plătiți seara pentru importuri ar putea rămâne în economia românească, în investiții și locuri de muncă. El precizează că bateriile sunt construite de firme, nu de stat, iar investițiile depind de reguli clare și acces la rețea.

„Deocamdată multe locuri din rețea sunt blocate de avize luate pe hârtie, din care nu se mai construiește nimic”, afirmă acesta.

Echert îi atribuie lui Dumitru Chisăliță calculul privind prețul de cinci ori mai mare, precizând că acesta l-a făcut înainte de a deveni ministrul Energiei.

Potrivit postării, Chisăliță a deschis conferința RIEC 2026, iar Echert consideră că ministrul are pârghiile necesare pentru a schimba situația.

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