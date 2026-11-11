Pe scurt: Fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor în 2026 ar urma să primească o compensație totală de 60 de milioane de euro, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Banii vor fi plătiți prin APIA, în funcție de cultură, suprafață și facturile de îngrășăminte. Proiectul trebuie încă adoptat de Guvern.

Fermierii care cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume ar urma să primească o compensație pentru scumpirea îngrășămintelor din acest an, în total 60 de milioane de euro. Proiectul Ministerului Agriculturii a primit miercuri, 11 noiembrie, aviz favorabil, cu observații, de la Ministerul Finanțelor, a anunțat ministrul Alexandru Nazare.

Ajutorul se adresează și celor care cultivă legume în sere și solarii. Banii ar urma să fie plătiți prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în funcție de cultură, de suprafața eligibilă și de documentele care dovedesc cumpărarea îngrășămintelor, potrivit Agerpres.

De unde vin banii

Jumătate din cele 60 de milioane de euro vin din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European de Garantare Agricolă, iar cealaltă jumătate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii.

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Prețurile îngrășămintelor au crescut în 2026 pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Nazare a scris pe Facebook că, pentru mulți fermieri, scumpirea a însemnat „un efort financiar suplimentar într-un an deja dificil”.

În avizul dat, Ministerul Finanțelor a cerut ca sprijinul să se încadreze în sumele aprobate anual pentru această destinație. „Fiecare angajament trebuie să aibă loc în buget și o sursă de finanțare pe care ne putem baza”, a explicat ministrul, care pregătește bugetul pe 2027.

Ce trebuie să știe fermierii

Proiectul nu a fost încă adoptat de Guvern. Suma pe hectar, calendarul depunerii cererilor și lista exactă a documentelor cerute nu au fost anunțate.

Fermierii trebuie să păstreze facturile pentru îngrășămintele cumpărate în 2026, pentru că acordarea banilor va depinde și de documentele care justifică achiziția, potrivit ministrului Finanțelor.

În județul Sibiu, cererile ar urma să treacă tot prin APIA, ca și celelalte subvenții. În august, peste 100 de fermieri sibieni așteptau încă plata subvențiilor, potrivit directorului APIA Sibiu.

Alte ajutoare pentru fermieri în această toamnă

Sprijinul pentru îngrășăminte vine după alte două măsuri. La începutul lui noiembrie, APIA a plătit aproape 165 de milioane de euro în avans către aproape 35.000 de fermieri, iar fermierii afectați de secetă au putut cere un ajutor de urgență pentru culturile de porumb și floarea-soarelui.

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