Pe scurt: Aleksandr Darciev, ambasadorul Rusiei în Statele Unite, a murit miercuri, 11 noiembrie, la 66 de ani. Ministerul rus de Externe nu a precizat cauza și locul decesului. Darciev conducea ambasada de la Washington din martie 2025 și fusese anterior ambasador în Canada și șeful departamentului pentru America de Nord din diplomația rusă.

Aleksandr Darciev, ambasadorul Rusiei la Washington, a murit miercuri, 11 noiembrie, la 66 de ani, a anunțat Ministerul rus de Externe. Instituția a scris doar că diplomatul „a decedat subit”, fără să spună de ce a murit și unde se afla.

Anunțul a fost publicat pe rețelele sociale ale ministerului și a fost preluat imediat de presa americană, de la Politico și CNN până la ABC News și Forbes. Niciuna dintre aceste publicații nu relata, miercuri seara, vreo reacție a Casei Albe sau a Departamentului de Stat. Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns imediat solicitării de comentariu trimise de Politico.

În mesajul de condoleanțe, Ministerul rus de Externe îl descrie pe Darciev drept „un diplomat remarcabil, un lider cu experiență, un prieten bun și un mentor”. Ministerul spune că era un profesionist desăvârșit și un expert strălucit în problemele americane, care a lucrat într-unul dintre cele mai importante domenii ale politicii externe ruse, potrivit ABC News.

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Trimis la Washington după revenirea lui Trump

Vladimir Putin l-a numit pe Darciev ambasador în Statele Unite în martie 2025, la scurt timp după ce Donald Trump s-a întors la Casa Albă. Postul fusese liber câteva luni, după plecarea predecesorului său, Anatoli Antonov, pe care Forbes îl descrie drept un negociator dur în domeniul securității internaționale și al controlului armelor.

Potrivit Forbes, Darciev a fost trimis la Washington ca să refacă și să stabilizeze canalele de comunicare dintre cele două țări, în al doilea mandat al lui Trump. Publicația americană scrie însă că diplomatul nu ar fi fost implicat direct în negocierile pe cele mai importante subiecte dintre Moscova și Washington, în primul rând războiul din Ucraina.

Forbes mai notează, citând publicația independentă The Moscow Times, că Darciev era considerat un protejat al lui Iuri Ușakov, consilierul pe politică externă al lui Putin.

Politico amintește că diplomatul era cunoscut pentru criticile publice dure la adresa Occidentului. Potrivit The Daily Beast, Darciev l-a însoțit pe Putin la summitul cu Trump din Alaska, din august 2025, întâlnire care s-a încheiat fără un rezultat concret.

O carieră construită în jurul Americii de Nord

Darciev s-a născut în 1960 și a absolvit Universitatea de Stat din Moscova în 1983, potrivit biografiei publicate de Ambasada Rusiei în SUA. Forbes notează că și-a început cariera ca specialist în politica internă americană, în mediul academic.

A intrat în diplomația rusă în 1992 și a lucrat la ambasada Rusiei de la Washington, unde a fost ministru-consilier între 2005 și 2010. A fost ambasadorul Rusiei în Canada între 2014 și 2021, apoi a condus departamentul pentru America de Nord din Ministerul rus de Externe, înainte de a ajunge ambasador în SUA.

Moartea vine în plin dialog între Moscova și Washington

Forbes observă că decesul lui Darciev survine într-o perioadă în care Statele Unite și Rusia au reluat dialogul, iar Trump cere un armistițiu în Ucraina. În aceste zile, reprezentanții Kievului și ai Moscovei negociază la Abu Dhabi, în primele discuții de pace de după luna februarie.

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