Pe scurt: Din 2027, ANAF trece de la analize regionale la un nivel național unic de evaluare a riscului. Cei cu risc mediu vor primi notificări, iar cei cu risc mic vor avea solicitările rezolvate mai repede.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vrea ca, până la finalul anului 2027, fiecare contribuabil din România să aibă alocat un nivel de risc fiscal: mic, mediu sau mare. Tratamentul aplicat de fisc va depinde de acest nivel, a anunțat miercuri președintele instituției, Adrian Nica.

Declarațiile au fost făcute la o conferință pe teme fiscale, potrivit Economica.net și AGERPRES. Nica a spus că ANAF se află într-un proces de schimbare a modului în care lucrează și comunică cu contribuabilii. Pentru 2027, instituția vrea să treacă de la analizele regionale de control la un nivel unic, național.

Cum vor fi tratate cele trei categorii

Contribuabilii cu risc mare vor fi verificați punctual de structurile de control, pe baza elementelor identificate în bazele de date și a celor constatate la fața locului. Ei vor fi centralizați într-un plan unic de control, iar pentru aproximativ 200 dintre ei au fost deja declanșate acțiuni de control.

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Cei cu risc mediu vor primi notificări, pentru că ANAF a observat că ei reacționează și încearcă să înțeleagă de ce au fost notificați. Pentru contribuabilii cu risc mic, instituția vrea să își adapteze comportamentul, inclusiv prin soluționarea mai rapidă a solicitărilor.

Nica a comparat abordarea cu cea a mediului privat: ANAF își va cunoaște mai bine „clienții”, iar tratamentul va fi diferențiat în funcție de istoricul de conformare.

Notificările trimise în ultima perioadă

Președintele ANAF a recunoscut că unii contribuabili nu au înțeles de ce au primit notificări și a spus că explicațiile din ele vor fi completate. Unele notificări privesc situații din 2024. Un contribuabil care nu a depus la timp o declarație în 2024, dar a depus-o ulterior și a plătit majorările, poate primi o notificare menită să îl avertizeze să nu repete comportamentul. Dacă nu îl repetă, poate trece în categoria de risc mic.

Ora de Sibiu a relatat și despre scrisorile trimise firmelor de ANAF pentru TVA.

Prima analiză sectorială, pe agricultură

ANAF speră să aibă până la finalul anului prima analiză sectorială pe comportament de risc și metodologia de control, iar aceasta va viza agricultura. Nica a spus că au fost identificate cinci persoane care dețin fiecare câte 500 de firme, situație care produce pierderi pentru ANAF. În opinia lui, cea mai mare fraudă se află în segmentul rambursărilor de TVA.

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