Pe scurt:
Atacatorii au exploatat vulnerabilități ale sistemelor Microsoft, iar serviciul de e-mail afectat a fost remediat. Cyberint investighează și alte incidente asociate unor campanii cibernetice atribuite Federației Ruse.
Serviciul Român de Informații a anunțat miercuri, 11 noiembrie 2026, că a identificat și oprit un atac cibernetic asupra unei instituții guvernamentale din România, atribuit grupării rusești APT TURLLA.
Tentativa de compromitere a sistemelor informatice a fost descoperită în decembrie 2025, potrivit Mediafax.
Potrivit informațiilor transmise de SRI, atacatorii au exploatat mai multe vulnerabilități ale sistemelor de operare Microsoft pentru a încerca să compromită infrastructura informatică a instituției vizate.
Intervenția specialiștilor Centrului Național Cyberint a permis contracararea atacului și remedierea efectelor acestuia. Serviciul de e-mail afectat a fost remediat în urma intervenției.
Reprezentanții SRI au precizat că investigațiile nu au identificat exfiltrări de date sensibile. Autoritățile nu au descoperit, astfel, dovezi că informații confidențiale ar fi fost extrase din sistemele informatice atacate.
SRI susține că beneficiarii legali au fost informați despre incident. Cazul a făcut și obiectul cooperării cu partenerii europeni din comunitatea de intelligence, precum și cu structurile de la nivelul Uniunii Europene și NATO.
Centrul Național Cyberint continuă investigațiile, care vizează inclusiv alte incidente și secvențe asociate unor campanii cibernetice atribuite Federației Ruse.
SRI a anunțat că va continua acțiunile de identificare și investigare a tentativelor de compromitere a instituțiilor din România, în contextul amenințărilor cibernetice care vizează infrastructura informatică națională.
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