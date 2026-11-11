Cei doi bărbați care au ajuns la spital în urma conflictului izbucnit în data de 23 octombrie, la Rășinari, după ce au suferit fracturi, au fost externați. Între timp, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și cine se face vinovat de izbucnirea violențelor.

Un conflict izbucnit, la sfârșitul lunii octombrie, în apropierea unui bar din Rășinari s-a încheiat cu doi bărbați răniți, care au fost transportați la spital și internați la secția Ortopedie. Potrivit polițiștilor, scandalul ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool și ar fi implicat cinci bărbați din localitate.

Cei doi pacienți au fost externați în cursul săptămânii trecute. „Cei doi pacienți au fost externați”, au transmis reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

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Polițiștii continuă ancheta

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și efectuează în continuare cercetări.

Astfel, ancheta vizează stabilirea tuturor împrejurărilor în care a izbucnit conflictul, precum și a modului în care s-au desfășurat evenimentele.

Scabdal izbucnit pe fondul alcoolului

Reamintim că mai mulți bărbați s-au bătut cu bâte și topoare, vineri noapte, 23 octombrie, în apropierea unui bar din Rășinari, pe fondul consumului de alcool.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, doi bărbați, în vârstă de 49 și 27 de ani, ambii din Rășinari, ar fi fost agresați fizic de alți trei bărbați, cu vârste de 51, 46 și 49 de ani, tot din localitate.

În urma incidentului, victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Inițial, reprezentanții unității medicale au precizat că trei persoane s-au prezentat la Urgență. Una dintre acestea a plecat cu recomandări medicale, în timp ce celelalte două au fost internate la secția Ortopedie, cu fracturi. La acel moment, medicii au transmis că starea pacienților era stabilă și că aceștia se aflau în afara oricărui pericol, fiind luată în calcul și posibilitatea unor intervenții chirurgicale.

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