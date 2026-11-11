Un autoturism în care se aflau trei bărbați s-a răsturnat, luni seară, pe un drum tehnologic de pe șantierul autostrăzii Sibiu-Pitești, în apropiere de localitatea Boița. Toate cele trei persoane au fost transportate la UPU Sibiu.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, un echipaj SAJ, o autospecială de descarcerare și două autospeciale de stingere.

„La sosirea forțelor, cele trei persoane de sex masculin din autoturism erau autoevacuate, conștiente. Au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la UPU Sibiu. Echipajul SMURD a preluat un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani care a suferit un traumatism lombar. Ceilalți doi bărbați au fost preluați de echipajul SAJ”, a transmis ISU Sibiu.

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SAJ Sibiu a intervenit cu un echipaj de tip B și a acordat asistență medicală celor trei bărbați, care au suferit diverse traumatisme și excoriații.

„Echipajul SAJ a acordat asistență medicală și a transportat la UPU Sibiu două victime, de 37 și 31 de ani, care au suferit traumatisme de coloană cervicală și coloană lombară. A treia victimă a fost transportată la spital de către un echipaj ISU”, a transmis SAJ Sibiu.

IPJ Sibiu confirmă accidentul în care un autoturism cu trei bărbați s-a răsturnat pe un drum tehnologic, toți cei trei fiind transportați la spital.

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