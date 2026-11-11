Pe scurt: De la cele 40 de borcane de zacuscă până la canapeaua păstrată neatinsă, o poveste de pe Reddit a deschis o discuție despre utilitate și teama de a strica lucrurile noi.

O familie dintr-un sat de lângă Făgăraș avea o bucătărie modernă, complet utilată, dar pregătea toate mesele într-o încăpere modestă din curte.

Experiența unui turist străin, povestită pe Reddit, a stârnit o discuție despre cele două bucătării din gospodăriile rurale și despre încăperile păstrate pentru musafiri, potrivit Adevărul.

Turistul fusese găzduit de familia unui prieten român. În casă văzuse mobilier modern, blaturi impecabile, un cuptor încorporat și o amenajare în care toate elementele erau asortate. Bucătăria i se păruse chiar mai frumoasă decât cea pe care o avea acasă, însă nimeni nu părea să o folosească.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

În fiecare dimineață, bunica prietenului său mergea într-o construcție mică din spatele gospodăriei și pregătea acolo micul dejun. Încăperea folosită zilnic avea o sobă veche pe gaz, o masă din lemn acoperită cu mușama, scaune de diferite feluri și numeroase ustensile agățate pe pereți.

„Cafea? În bucătăria de afară. Prânz? În bucătăria de afară. Unchiul lui vine la cină? Mai aduceți un scaun în bucătăria de afară”, a relatat turistul.

Când s-a oferit să ajute la pregătirea mâncării și s-a îndreptat spre bucătăria din casă, bunica l-a trimis imediat în cea din curte. „Se pare că bucătăria cea frumoasă trebuia să rămână curată”, a povestit acesta.

Femeia i-a explicat că spațiul separat era mai practic pentru gătitul zilnic: căldura și mirosurile nu ajungeau în casă, iar pentru cantitățile mari de mâncare exista mai mult loc de lucru. Bucătăria modernă era păstrată pentru momentele în care familia primea musafiri.

„I-am atras atenția că EU eram un musafir. I s-a părut extrem de amuzant și mi-a spus că, de acum, sunt de-al casei”, a relatat străinul. Acesta a mărturisit că nu știa dacă răspunsul fusese un compliment sau un mod politicos de a-i spune că nu mai avea acces la bucătăria cea frumoasă.

Bucătăria de vară oferă spațiu pentru conserve și ține căldura departe de casă

Românii care au răspuns postării au explicat că două bucătării sunt obișnuite în mediul rural, mai ales în gospodăriile generațiilor mai vechi. Un utilizator crescut într-un sat din Transilvania a descris rolul practic al construcției separate în perioada pregătirii conservelor pentru iarnă.

„Încearcă să faci 40 de borcane de zacuscă sau să fierbi oale uriașe cu gem în bucătăria obișnuită, în luna august, și vei înțelege foarte repede de ce oamenii își doreau o clădire separată”, a scris acesta.

Potrivit explicației sale, când legumele erau aduse permanent din grădină, curățate, pregătite și conservate, bucătăria devenea un atelier de lucru. Separarea acestor activități de restul locuinței era mai comodă pentru familie.

Alți participanți au invocat dorința de a nu încălzi suplimentar casa vara. „Nimeni de la țară nu gătește în interior pe timpul verii. Este plăcut afară”, a comentat un utilizator.

Un altul a povestit că bucătăria de vară a bunicii sale era doar o magazie din lemn în care se afla o sobă.

Camerele și mobilierul noi sunt uneori păstrate aproape nefolosite

Discuția a trecut și la obiceiul unor familii de a păstra mobilierul și încăperile noi pentru ocazii speciale, de teamă să nu le deterioreze. Un român din Transilvania a povestit că bunicii săi construiseră în anii ’90 o casă nouă, cu un living frumos amenajat, mobilier scump și farfurii decorative, dar continuau să își petreacă cea mai mare parte a timpului în casa veche de alături.

„De fiecare dată când o întrebam de ce, bunica îmi spunea că nu voia să strice mobila nouă. A murit fără să se fi așezat aproape deloc pe canapeaua pentru care economisise bani ani întregi. Înțeleg motivele practice, dar acea parte a mentalității mă întristează puțin”, a mărturisit acesta.

Un alt participant a pus acest comportament pe seama lipsurilor din perioada comunistă, fără ca explicația sa să reprezinte o concluzie de specialitate. În opinia lui, posibilitatea de a cumpăra lucruri frumoase nu înlătură automat teama de a le uza.

„Dacă reușeai să faci rost de ceva nou și frumos, făceai tot ce puteai ca acel lucru să reziste cât mai mult, chiar dacă asta însemna să nu-l folosești deloc”, a scris acesta.

El a povestit că părinții săi folosesc în continuare vasele, oalele, tigăile și tacâmurile vechi, deși le-a cumpărat altele noi. Pentru a-i convinge să le utilizeze, a ajuns să ascundă obiectele vechi când părinții nu sunt atenți.

Un alt utilizator a amintit că, în vechile gospodării, plita era conectată la sobă și funcționa cu lemne. Același sistem servea atât la gătit, cât și la încălzirea casei, ceea ce oferea un motiv suplimentar pentru separarea bucătăriei de locuință în sezonul cald.

Potrivit acestui participant, generațiile tinere nu mai construiesc, de regulă, bucătării în exterior, obiceiul fiind păstrat mai ales de familiile care au moștenit gospodăriile bunicilor. În discuție au fost avansate și alte explicații: bucătăria interioară putea fi o rezervă pentru iernile foarte grele, iar gătitul într-un spațiu separat ținea dăunătorii la distanță.

Pentru turist, bucătăria din curte era locul de întâlnire al familiei, în ciuda amenajării modeste.

„Ce m-a fascinat cu adevărat a fost faptul că bucătăria mai mică părea să fie inima casei. Toată lumea intra, se așeza, discuta despre ce urma să mănânce și continua să stea la povești mult după ce mâncarea se termina. În schimb, bucătăria frumoasă din interior arăta ca un showroom de mobilă”, a povestit acesta.

Unul dintre românii care au comentat i-a oferit și o interpretare a replicii gazdei: „Dacă bunica v-a numit familie, luați-o ca pe un compliment. Chiar v-a plăcut!”.

Comentarii