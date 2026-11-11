Pe scurt: Două uși, identificare biometrică și o intrare ascunsă în spatele unui perete fals protejau încăperea de sub piscină. Procurorii spun că spațiul pare amenajat ca o cameră de panică.

Buncărul ascuns în vila fostului președinte al Paraguayului, Santiago Peña, a fost deschis marți, 10 noiembrie 2026, după mai multe încercări nereușite ale poliției.

Procurorii nu au găsit în interior bani, documente sau obiecte de valoare, potrivit Mediafax.

Încăperea subterană se află în reședința lui Peña din apropierea stațiunii San Bernardino, la circa 45 de kilometri de capitala Asunción. Potrivit Il Post, care citează un comunicat al Parchetului din Paraguay, buncărul era complet gol și nu prezenta semne evidente că ar fi fost folosit anterior.

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După mai multe încercări de a forța sistemul de securitate, procurorii au primit informația care le-a permis să intre chiar de la Santiago Peña. Aflat în custodia autorităților, acesta a indicat, prin intermediul avocatului său, locul în care era păstrată cheia de siguranță.

Procuroarea Silvia González a confirmat că indicațiile fostului președinte au permis continuarea operațiunii. Echipa tehnică a reușit ulterior să depășească mecanismele suplimentare de protecție.

Anchetatorii au găsit o încăpere fără mobilier și fără bunuri. Procurorii consideră că spațiul pare să fi fost amenajat ca o cameră de panică, destinată adăpostirii persoanelor în situații de urgență. Autoritățile au publicat imagini din interior, care confirmă că încăperea era goală în momentul deschiderii.

Intrarea în buncăr era ascunsă în spatele unui perete fals

Buncărul fusese descoperit duminică, 8 noiembrie 2026, în timpul unei percheziții la vila fostului șef de stat. Intrarea era ascunsă în spatele unui perete fals și protejată de două uși. Polițiștii au trecut de prima, dar nu au reușit să o deschidă pe cea de-a doua.

Potrivit presei locale, sistemul de securitate de proveniență israeliană includea coduri digitale, chei fizice și dispozitive de identificare biometrică, prin amprentă și recunoașterea irisului. O echipă de specialiști a încercat să deschidă ușa, fără rezultat.

Anchetatorii au luat în calcul inclusiv folosirea unei explozii controlate. Au renunțat însă la această variantă deoarece buncărul se află sub piscina proprietății.

Vila a fost construită în 2024 și are peste 1.000 de metri pătrați. Proprietatea se află pe un teren de aproximativ 5.000 de metri pătrați, într-o zonă rezidențială exclusivistă.

Percheziția face parte din investigația privind Ueno Bank

Descoperirea buncărului a avut loc în cadrul investigației privind Ueno Bank, instituție financiară aflată în centrul unui scandal care a provocat destituirea lui Santiago Peña. Fostul președinte este anchetat pentru presupuse nereguli financiare și pentru legăturile sale cu banca. Acuzațiile nu reprezintă o condamnare definitivă.

Peña declarase anterior că a finanțat construirea vilei prin vânzarea unor acțiuni și prin două împrumuturi obținute de la Ueno Bank.

Deși încăperea blindată era goală, în urma percheziției au fost ridicate documente, calculatoare, echipamente informatice și componente ale sistemului de supraveghere video. Acestea urmează să fie analizate de anchetatori.

Parchetul a anunțat că administrarea vilei confiscate a fost transferată către SENABICO, instituția paraguayană responsabilă de gestionarea bunurilor sechestrate.

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