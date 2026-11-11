La 38 de ani, Ionuț Stoica este liderul echipei Inter Sibiu, pe care speră să o vadă cât mai curând în Superliga.

După destrămarea dureroasă a lui FC Hermannstadt, Ionuț Stoica a rămas la Sibiu și speră să contribuie la ascensiunea Interului, formație care activează în Liga 3.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În 7 sezoane de Liga 1, ”Iron Man”a bifat 211 meciuri și 9 goluri pentru echipa aflată în faliment. În total, socotind și meciurile din eșaloanele inferioare, el a bifat 290 de prezențe în tricoul sibienilor pe parcursul celor 9 sezoane petrecute la club, fiind jucătorul cu cele mai multe apariții din istoria echipei.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

”În 2017 am ajuns la Sibiu, am venit entuziasmat, mi-a plăcut din prima zi când am văzut orașul, stadionul nu era modernizat, dar m-am atașat de oraș, asta m-a făcut să rămân atâta timp. Nu am vrut să mai plec din oraș, am familia, am fetița la școală, mi-am dorit să nu o mai mut. Am fost sunat de cei de la Inter, mi a propus un contract, mi s-a arătat modul lor de a gândi pe termen lung, chiar m-am bucurat să nu plec din Sibiu. Am 10 ani aici, mă simt ca acasă, oamenii mă opresc pe stradă și mă apreciază” a spus Ionuț Stoica pentru Superscore România, sponsorul oficial al Ligii 3.

Antrenorul Mihai Ianc a vorbit și el despre siguranța pe care o dă Ionuț Stoica în defensiva Interului. ”Este un pilon de stabilitate, înseamnă un echilibru al vestiarului” a decarat și tehnicianul lui Inter.

”Să ajut Sibiul să revină în Superliga”

Fundașul sibienilor speră ca tinerii din echipă să prindă experiență și Inter să revină rapid în Superliga. ”Cred că și de aceea am fost adus, pentru experiența acumulată la Liga 1, să ajut copiii, suntem o echipă destul de tânără, cu mulți juniori aflați la primul an al lor la Liga 3. Am fost adus ca prin experiența mea să îi ajut să crească la un nivel mai bun. Îmi doresc să ajut din nou Sibiul să revină în fotbalul mare, ca acum câțiva ani când ne băteam pentru play-off în Liga 1, cred că potențial este”

”La finala din 2025, chiar am sperat la trofeu”

La Sibiu, Stoica a jucat două finale de cupă, în 2018 și 2025, ambele pierdute. ”Iron Man” spune că în 2025, chiar a sperat să bată pe CFR și trofeul să ajungă pe malul Cibinului. ”În 2018 eram prima echipă care ajungea în finala Cupei, după foarte mulți ani, îmi amintesc contactul cu Național Arena și 40.000 spectatori. Sincer, dacă la prima finală a fost poate un bonus că am ajuns până acolo și nu ne așteptam să câștigăm, eram echipă de Liga 2 și jucăm cu Craiova, la cea de-a doua chiar speram că putem să cucerim trofeul” a mai povestit liderul lui Inter Sibiu.

Comentarii