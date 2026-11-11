Un sibian de 56 de ani și-a găsit cățelușa moartă, plină de sânge, marți dimineață, 10 noiembrie, în spatele hangarului de la aerodromul Măgura, de lângă Cisnădie. Bărbatul spune că animalul a fost atacat de o haită de 12 kangali care aparține unei stâne și care umblă liberă prin zonă. A mers la poliție, a făcut plângere, dar i s-a spus că ciobanii pot primi cel mult o amendă.

Alexandru are o cabană pe un teren de lângă aerodromul Măgura, într-o zonă în care tot mai mulți sibieni și-au cumpărat grădini ca să scape, măcar în weekend, de blocurile din oraș. Oamenii vin aici cu copiii, se plimbă și se dau cu bicicleta, iar el își ține tot aici, de ani buni, câinii de vânătoare. Kira, cățelușa lui de șase ani, dispăruse de câteva zile. Sâmbătă, stăpânul ei a dat anunțuri pe Facebook, pe grupurile cu câini pierduți din Sibiu și pe grupul de WhatsApp al vecinilor, convins că se va întoarce, ca de fiecare dată.

„Am dat anunțuri peste tot, crezând că mi se întoarce înapoi. Ai mei, când plecau, se întorceau la 10-20 de minute. Acum nu s-a mai întors. Nici nu m-am gândit ce putea să i se întâmple”, spune bărbatul.

Marți dimineață, în loc de vestea că a fost găsită, a primit un telefon de la administratorul aerodromului. Acesta făcuse o tură pe lângă hala în care sunt parcate avioanele și o găsise pe Kira întinsă pe burtă, apoi i-a trimis o poză. „Am zis că poate mai trăiește și am fugit la aerodrom. Când am ajuns, am văzut că era plină de sânge, că s-a târât în spatele aerodromului. Oamenii de acolo o mângâiau, acolo se simțea în siguranță. Probabil s-a dus spre locul unde știa că e în siguranță și acolo s-a pus și a murit, i s-a scurs tot sângele”, povestește acesta.

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„Cățelușa mea avea 15 kile. Ăștia au către 50”

Kira era un câine de vânătoare cu pedigree, vaccinat și cu cip pe numele stăpânului, dresat ani la rând și obișnuit să se joace cu orice câine întâlnea. Problema cu stâna nu e nouă. Bărbatul spune că oile unei stâne din Sadu pasc în zonă de cel puțin zece ani și că de atunci, an de an, se plânge de ciobani și de câinii lor. Doar că acum, când turma a coborât de la munte, în urmă cu aproximativ o săptămână, a venit cu 12 kangali. Haita a crescut în vară, după ce o cățea de la stână a fătat. Kangalul este o rasă de câine ciobănesc originară din Turcia, crescută pentru paza turmelor de oi împotriva lupilor, urșilor și a altor prădători. Sunt câini masivi, care pot depăși 50 de kilograme, foarte teritoriali și puternici.

„Ca să vă fac o comparație: cățelușa mea are 15 kile, ăștia au către 50. Sunt câini să se bată cu urșii, nu cu un cățeluș. Uitați-vă ce i-au făcut ei și gândiți-vă ce-i fac unui copil de 7-8 ani pe bicicletă”, spune bărbatul. Mai mult, bărbatul susține că i-a auzit pe ciobani asmuțind câinii și spune că este dispus să declare asta în scris. „Ciobanii ăia, de plictiseală, pe ploaie, n-au altceva de făcut decât să asmută câinii pe câinii mei. Pentru ei nu e o pagubă, ei au destui. Dar pentru mine e o pagubă, credeți-mă”, spune acesta.

Iar teama nu e doar a lui. Administratorul aerodromului i-a povestit că a fost atacat de câini în timp ce tundea iarba de pe pista de aterizare și că s-a ascuns după mașina de tuns, ba chiar s-a oferit să depună mărturie în instanță. Proprietarii de terenuri din zonă au un grup pe WhatsApp, unde își anunță câinii dispăruți și își trimit poze cu kangalii, pe care îi fotografiază din curte, de după garduri. Bărbatul are doi nepoți, de trei și de șase ani, care vin des la teren, și spune că acum se teme să mai meargă acolo.

„Să zicem că eu sunt părtinitor. Dar toată comunitatea are aceeași problemă, numai că ei n-au pățit ce am pățit eu. Câinii sunt liberi și sar la mine ori de câte ori mă duc în zonă. Dar când le vor spinteca copiii, atunci ce se va întâmpla?”, se întreabă acesta.

„Nu mi se pare o contravenție când omori un câine”

Fără să știe ce să facă, bărbatul a sunat la 112 și a fost îndrumat să depună plângere. A pus-o pe Kira într-un sac, a urcat-o în mașină și a mers la poliție, în centrul Cisnădiei. Acolo, un agent a fotografiat urmele de mușcături și i-a înregistrat plângerea. Au sunat apoi împreună la Poliția Animalelor, însă răspunsul a fost același: ciobanii pot fi sancționați doar contravențional.

„A venit un băiat care era la serviciu și, din reflex sau din empatie, a pozat găurile de dinți. Se vede clar că e o faptă cu violență. Mi-a zis că nu au altceva de făcut decât să le dea o amendă. Eu nu sunt mulțumit cu acest răspuns. Nu mi se pare o contravenție când omori un câine de companie. Dacă poliția nu ne ajută, în ce stat civilizat trăim?”, a declarat bărbatul.

Kira e și acum în șura de la cabană, pusă în fân. Stăpânul ei a păstrat-o acolo cu speranța că cineva va veni să facă o anchetă. Spune că nu e prima dată când câinii lui pățesc ceva. Acum o lună, un alt câine s-a întors acasă mușcat de spate și a avut nevoie de 13 copci, iar tratamentul l-a costat peste 1.000 de lei. Atunci a crezut că s-a bătut cu câinii vecinilor. Acum trei ani, o altă cățelușă a dispărut din aceeași zonă și nu a mai fost găsită niciodată. Iar luna trecută, câinele unui vecin care are stupi a plecat de acasă și nu s-a mai întors. De atunci, câinele rănit stă legat în lanț în curte, iar bărbatul și-a montat o cameră video pe care o urmărește de pe telefon.

„Am devenit atât de paranoic încât la 20 de minute mă uit dacă mai am câini în curte”, mărturisește el.

„Să-mi audă cineva durerea că mi-am pierdut prietenul”

Bărbatul spune că a mai făcut sesizări de-a lungul anilor și că a încercat să vorbească inclusiv cu proprietarul stânei, fără niciun rezultat. Acum vrea să meargă mai departe. Luni are întâlnire cu o avocată care locuiește tot în zonă și care se confruntă cu aceleași probleme. Împreună vor să ceară explicații Primăriei Cisnădie: cine a aprobat pășunatul, câți câini are voie să țină stâna și cine îi controlează.

Pentru el, pierderea e în primul rând una emoțională. Nu mai merge la vânătoare și nici nu și-a mai luat autorizație anul acesta. Mergea pe teren doar ca să-și vadă câinii alergând.

„Eu m-am atașat de ei, i-am dresat cinci-șase ani, și m-am trezit cu câinele mort. Astăzi n-am făcut altceva decât să caut avocați, să caut o variantă, ca să ajung să mă audă cineva. Să îmi audă durerea că mi-am pierdut prietenul. Nu contează numele meu. Contează Kira, care a murit degeaba”, spune bărbatul.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Sibiu cu privire la plângerea depusă, la măsurile luate și la pașii următori în acest caz. Până la ora publicării articolului, nu am primit niciun răspuns. Vom reveni cu informații de îndată ce instituția ne va transmite punctul de vedere.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au confirmat că bărbatul a depus plângere și că polițiștii iau măsuri în acest caz.

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