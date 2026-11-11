Ce se întâmplă cu lucrurile uitate în autobuzele Tursib: după o săptămână pot ajunge la gunoi

Cobori din autobuz și abia atunci îți dai seama că ți-ai uitat ghiozdanul sau sacoșa cu cumpărături. Nu înseamnă neapărat că le-ai pierdut definitiv. La Sibiu, un telefon dat la timp poate fi suficient pentru a le recupera chiar în aceeași zi. Am aflat cum procedează șoferii Tursib și unde ajung obiectele pe care nu le revendică nimeni.

E dimineață, autobuzul e plin, iar tu ești deja cu gândul la ziua care te așteaptă. Cobori în grabă, ușile se închid în spatele tău și, după câțiva pași, mâna caută din reflex cureaua ghiozdanului. Nu e acolo. A rămas pe scaunul de lângă geam, iar autobuzul tocmai a dispărut după colț. Urmează câteva secunde de panică, în care te întrebi dacă mai are rost să fugi după el sau dacă ți-ai luat deja adio de la lucrurile tale. Nici una, nici alta. Scoți telefonul și suni la dispeceratul Tursib.

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Acolo, astfel de telefoane nu sunt o noutate. Sibienii uită în autobuze mai ales sacoșe de plastic, ghiozdane și umbrele, lucruri de zi cu zi. Obiecte neobișnuite sau de valoare nu prea ajung pe masa dispecerilor, dar pentru cel care a pierdut ceva asta contează mai puțin: un ghiozdan poate avea în el cheile de acasă, caietele copilului sau mâncarea pentru toată ziua. Vestea care contează e că cele mai multe dintre aceste lucruri își găsesc drumul înapoi. „Majoritatea ajung la proprietar, pentru că sună când își aduc aminte. Noi le căutăm, iar oamenii vin și le ridică de la șoferi, dacă le găsesc. Dacă nu, de la noi”, ne-a explicat dispecerul care ne-a răspuns la telefon.

foto: arhivă

Cum îți recuperezi lucrurile uitate în autobuz în aceeași zi

Graba contează, pentru că nimeni nu caută un obiect pierdut până nu e anunțat. Șoferii nu verifică autobuzul după fiecare cursă. După ce suni, dispecerul ia legătura cu șoferul autobuzului în care ai călătorit și îl roagă să verifice dacă bunul tău e acolo. Ca să-l găsească, are nevoie de câteva detalii: linia, ora și, mai ales, cum arată obiectul. Nu ți se cer acte și nici alte dovezi. „Dacă omul sună că și-a uitat un ghiozdan negru, automat îl întreb pe șofer: «Ați găsit un ghiozdan negru sau nu?»”, povestește dispecerul.

Dacă răspunsul e da, lași un număr de telefon, iar dispecerul îți spune unde poți prinde autobuzul. Îl aștepți într-o stație de pe traseu și îți iei lucrul direct de la șofer, chiar în aceeași zi. Dacă nu ajungi la timp, obiectul își continuă drumul cu autobuzul până seara, când mașina se retrage din traseu și șoferul îl lasă la dispecerat, pe strada München nr. 1. De acolo îl poți ridica de luni până vineri, între orele 7:00 și 17:00.

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Ce se întâmplă cu obiectele pe care nu le revendică nimeni

Lucrurile pe care nu le revendică nimeni stau la dispecerat cam o săptămână, apoi se aruncă. Primele care pleacă sunt ghiozdanele și sacoșele cu mâncare, care după câteva zile încep să miroasă. Nici pentru celelalte nu are rost o păstrare mai lungă. „Restul nu sunt obiecte de valoare, ca să poți să le ții nu știu cât timp”, spune dispecerul. Actele, portofelele și telefoanele stau în schimb rareori acolo, pentru că oamenii care le pierd sună aproape imediat.

Așa că, data viitoare când cobori din autobuz și simți că îți lipsește ceva, nu aștepta să ajungi acasă. Numărul dispeceratului Tursib este 0269/426/100. Pe site-ul tursib.ro găsești și celelalte variante, adresa de e-mail și agențiile companiei, unde poți întreba dacă obiectul tău a fost predat.

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