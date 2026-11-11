Pe scurt: Atenționarea INHGA este valabilă joi, 12 noiembrie, de la ora 06:00, până vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00. ANM anunță ploi și intensificări ale vântului până vineri seara.

Hidrologii au emis cod galben de inundații pentru râuri din mai multe județe din vestul și centrul țării, printre care și Sibiu. Atenționarea intră în vigoare joi, 12 noiembrie, la ora 06:00, și este valabilă până vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis avertizarea miercuri, potrivit Mediafax. Precipitațiile prognozate pentru următoarele două zile și propagarea apelor pot provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri. Pe unele dintre ele pot fi depășite cotele de atenție.

Ce bazine și ce județe sunt vizate

Atenționarea acoperă bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega și Timiș. Zonele vizate se află în județele Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Timiș și Caraș-Severin.

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Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursuri de apă necadastrate din bazinele vizate.

Ploi și vânt, potrivit ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi și vânt, valabilă de miercuri, 11 noiembrie, ora 22:00, până vineri, 13 noiembrie, ora 22:00. În vestul și nord-vestul țării, local și în centru, sunt prognozate cantități de apă de 30-60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 40-60 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot depăși 70-90 km/h.

ANM a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil de miercuri, ora 22:00, până joi, 12 noiembrie, ora 22:00, pentru Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali. Acolo se vor acumula 25-50 l/mp, iar izolat, în zona montană, cantitățile pot depăși 60 l/mp.

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