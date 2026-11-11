Antrenorul Dragoș Militaru este una din țintele echipei de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr, dacă situația ”călăreților roșii” nu se îmbunătățește în perioada următoare.
Liber de contract, Dragoș Militaru (36 ani) ia în calcul discuțiile cu CSC 1599 Șelimbăr, fie în perioada următoare, fie în iarnă. ”Călăreții roșii” continuă momentan sub comanda directorului sportiv Ioan Luca, așa cum a anunțat marți directorul Claudiu Arion.
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În plus, restanțele de 2-3 luni la jucători urmează să fie achitate în zilele următoare, după rectificarea bugetară care se va face la Primăria Șelimbăr.
”Eu sunt acasă, la Tg. Jiu, nu sunt în drum spre Sibiu. Ca peste tot, sunt întrebări, telefoane, eu sunt liber, nu pot spune nu la toată lumea. Sunt deschis la discuții, cât timp este vorba despre o echipă care are șanse să își îndeplinească obiectivul. Nu poți ști cum evoluează lucrurile, poate fi ceva în scurt timp sau poate că nu va fi niciodată. Însă, la Șelimbăr, indiferent cine e antrenor, este important să se achite restanțele față de jucători” a spus Dragoș Militaru pentru Ora de Sibiu.
Numit „Nagelsmann de România”, Militaru a mai antrenat de-a lungul carierei la Luceafărul Oradea, Unirea Dej, Chindia Târgoviște și Unirea Alba Iulia.
În străinătate, el a fost secund la Vejle (Danemarca), în staff-ul lui Mihai Teja.
Profitând de pauza competițională, CSC Șelimbăr va disputa un joc de amical vineri, la Cluj Napoca, cu echipa de Superliga, ”U”.
CSC Șelimbăr ocupă locul 19 în Liga 2 după 13 etape, cu doar 9 puncte acumulate. Situația echipei pare a fi chiar mai dificilă decât în sezonul trecut, când Șelimbărul s-a salvat la ”baraj”.
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