Pe scurt: Întrebat despre facturile familiei, Nicușor Dan a dezvăluit schimbarea locuinței și a spus cât costau electricitatea și gazele înainte de mutare.

Președintele Nicușor Dan s-a mutat într-o locuință de protocol începând din octombrie 2026, la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului, potrivit Mediafax. Anterior, șeful statului refuzase să folosească o astfel de locuință.

Anunțul a fost făcut marți, 10 noiembrie 2026, seara, la conferința de presă de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan fusese întrebat cât a plătit pentru facturile la utilități în locuința în care stătea cu familia sa.

Președintele a evitat să precizeze unde se află noua locuință, invocând motive de securitate.

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„Trebuie să vă spun că începând cu luna octombrie acestui an m-am mutat într-o locuință de protocol. (…) V-aș spune, dar nu știu dacă din motive de securitate am voie”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat și cât plătea pentru energie electrică și gaze în locuința privată în care a stat înainte de mutare, el a precizat că plata facturilor era gestionată de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. Sumele se ridicau la aproximativ 800–1.000 de lei pentru două luni.

După ce a câștigat alegerile prezidențiale în mai 2025, șeful statului a ales să rămână în locuința în care stătea deja cu familia sa.

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