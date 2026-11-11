După 3 ani de procese cu Inter-ul lui Chivu, Inter Sibiu merge din nou în instanță: ”Vom reuși, asta își doresc sibienii” / video

După trei ani de judecată cu italienii de la Inter Milano, care solicitau schimbarea denumirii echipei, clubul Inter Sibiu se luptă acum cu instanțele din România, unde cere acceptarea vechii denumiri.

Pe lângă meciurile din Liga 3, unde își propune o clasare în play-off, Inter Sibiu se bate și în instanțe, unde cere acordul de a schimba definitiv denumirea clubului din Interstar în Inter.

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Omul din spatele clubului, Teodor Birț a povestit toate dificultățile întâmpinate pentru reînvia brandul Inter Sibiu.

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” În momentul în care am pornit acest proiect, am avut surpriza să primim notificări cum că nu avem acordul celor de la Inter Milano să folosim sigla, culorile și numele. Nu am fost de acord cu aceste măsuri, Inter Sibiu este un club vechi, am explicat de unde provine numele de Inter, de la vechea fabrică Independența și de la cartierul unde avea sediul această fabrică, respectiv Terezian, de aici sunt inițialele In-Inter și ter -Terezian. Am explicat că noi avem culorile bleu-albastru, că sigla a fost folosită de la bun început, după trei ani de procese am reușit să avem o sentință definitivă, pe care acum ne chinuim să o folosim și să schimbăm pentru totdeauna numele, dar instanțele din România sunt destul de greu de convins. Dar, vom reuși, e ceea ce trebuie să se întâmple, e o normalitate și lupta de trei ani în instanță nu a fost zadarnică și asta își doresc sibienii, ca acest club să se numească Inter” a spus Teodor Birț, într-un interviu video acordat siteului Superscore România.

”FC Hermannstadt, un proiect construit de la zero”

Membru în Consiliul de Administrație al clubului, Teodor Birț a rememorat și perioada de glorie petrecută la FC Hermannstadat. ”FC Hermannstadt a fost echipa creată de mine, am înființat-o de la zero, am dus-o în Liga 1, am jucat finală de Cupă cu Craiova, noi fiind în Liga 2. A fost un proiect pe care am reușit să îl construiesc de la zero și l-am dus până la Liga 1. Am plecat de acolo din anumite motive, acea despărțire a contat în ideea de a începe un alt proiect, mă refer la Inter și care a pornit de la amintirile pe care le avem din tinerețe cu echipa fanion a Sibiului. Pe parcursul anilor, iubitorii de fotbal au întrebat de ce nu căutăm variante să aducem în prim-planul fotbalistic această echipă iubită de sibieni.”

”Obiectivul nostru era să jucăm cu sibieni, pentru sibieni”

Falimentul lui FC Hermannstadt a schimbat brusc optica la Inter, rămasă astfel singura echipa a Municipiului în primele trei ligi. Clubul și-a schimbat obiectivele din mers și atacă play-off-ul în Liga 3.

”Schimbarea a fost bruscă, știți problemele care au determinat falimentul lui FC Hermannstadt, a trebuit să preluăm acest stindard din mers, nu vă ascund că în acest an obiectivul nostru era să jucăm cu sibieni, pentru sibieni, să le dăm șanse tuturor celor care ar fi putut să joace la nivel de Liga 3, iar în momentul în care am rămas singura echipă de seniori din Sibiu, evident că așteptările publicului au crescut. Am adus experiența pe care am câștigat-o la FC Hermannstadt, un parcurs de asemenea fel te învață foarte mult, am avut contacte cu toate ligile, am cunoscut oameni de fotbal, acei ani în care am muncit cu cei de acolo au fost buni și asta contează în noul proiect pe care îl desfășurăm acuma” a mai spus administratorul public al Municipiului.

”Inter, cât mai rapid în Liga 1”

După succesul avut la FC Hermannstadt până în 2019, când a trebuit să plece de la ce construise, Teodor Birț își propune să repete ”rețeta” și la Inter Sibiu. ”Eu îmi doresc să văd Inter cât mai rapid în Liga 1, este o ambiție, am făcut-o o dată cu FC Hermannstadt, știu să o fac și a doua oară. Principalul motiv pentru care am plecat a fost faptul că viziunea pe care o am despre fotbalul care ar trebui să se joace în România nu mai era aceeași cu a celorlalți membri pe care i-am dus în club. În acest nou proiect am pornit cu aceleași valori și cu dorința de a demonstra că se poate face fotbal de performanță, să încercăm să ne debarasăm de vechile etichete pe care le avea fotbalul din România, să construim și să ne adresăm unui public care știe să iubească fotbalul, care își dorește performanță. Îmi doresc ca acest club să crească, să fie cunoscut și iubit în Sibiu. Am pornit pe această direcție, să fim Inter Sibiu, să ne bucurăm de istoria acestui club, de gloriile echipei, de amintirile pe care le au sibienii visavis de această echipă și să demonstrăm că în continuare putem face performanță la Sibiu” a mai anunțat omul din spatele lui Inter Sibiu.

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