Pe scurt:
Pregătirea a vizat atât abilitățile de lucru pe urmă, cât și cooperarea dintre conductor și câine.
După aproape cinci luni de pregătire, 22 de echipe canine au absolvit cursul de specializare în prelucrarea urmei, organizat la Centrul Chinologic Sibiu, potrivit unei postări a Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu.
Programul de pregătire profesională a implicat conductorii și câinii alături de care aceștia lucrează, sub îndrumarea instructorilor centrului. Echipele și-au perfecționat deprinderile și abilitățile necesare activităților de prelucrare a urmei.
Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre repartizarea viitorilor câini de serviciu ai Poliției către conductorii de la Sibiu, la încheierea unui curs de inițiere desfășurat între 31 august și 10 septembrie 2026.
Pe lângă deprinderile specifice, cursul de specializare a urmărit consolidarea relației de cooperare și încredere dintre conductor și câine, pe parcursul celor aproape cinci luni de lucru.
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