Pe scurt: Camera Deputaților a votat ca for decizional modificarea Legii 185/2016. Avizele obținute deja pot fi folosite în continuare, iar proprietarii terenurilor afectate își păstrează dreptul la despăgubiri. În județul Sibiu se lucrează la rețele de gaz în mai multe comune.

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 11 noiembrie, ca for decizional, legea care simplifică autorizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de gaze naturale. Banii economisiți la unele proiecte finanțate prin Fondul pentru Mediu vor putea fi mutați la alte lucrări aflate în derulare, care au nevoie de finanțare suplimentară.

Actul normativ modifică Legea nr. 185/2016, care reglementează proiectele de importanță națională din domeniul gazelor naturale, potrivit Mediafax. Pentru că deputații au votat ca for decizional, parcursul legii prin Parlament s-a încheiat, iar următorul pas este promulgarea de către președinte.

Ce se schimbă pentru lucrări

Procedurile de autorizare devin mai simple, iar documentațiile și avizele obținute deja vor putea fi folosite în continuare, în condițiile prevăzute de lege. „Astfel, proiectele pot avansa mai repede, fără blocaje administrative inutile”, a transmis deputata PSD Simona Bucura-Oprescu.

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Cea mai importantă schimbare privește banii. Sumele economisite în proiectele de extindere și modernizare a rețelelor finanțate prin Fondul pentru Mediu vor putea fi direcționate către alte lucrări aflate în desfășurare. De măsură vor beneficia autoritățile locale și comunitățile care așteaptă finalizarea lucrărilor, a explicat deputata.

Proprietarii terenurilor sau ai clădirilor pe care se fac lucrări își păstrează dreptul la indemnizațiile și despăgubirile prevăzute de lege.

Modificările vizează și accelerarea investițiilor în transportul și înmagazinarea gazelor. România are o capacitate de înmagazinare a gazelor naturale de aproximativ 3,2 miliarde de metri cubi.

Șantiere de gaz și în comunele din județul Sibiu

În județul Sibiu sunt mai multe comune în care se lucrează la rețelele de gaz. La Sadu, primăria a trimis în august o a treia echipă de muncitori pentru extinderea rețelei și pentru branșamente. În mai, 850 de gospodării din Tilișca și Rod au fost conectate la rețeaua de gaz metan.

La Târnava, primarul a explicat că asfaltarea unei străzi pe care zece familii trăiesc în noroi trebuie amânată până se clarifică lucrările de infrastructură, inclusiv extinderea rețelei de gaze.

Legea adoptată miercuri nu numește proiecte anume, așa că nu se știe încă ce șantiere din județ ar putea primi bani în plus.

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